蟑螂吃起來啥味道？真實口味類似某食物　網喊：不敢吃了

台北市大安臥龍義警中隊日前在知名餐廳鉅星匯聚餐時，餐廳櫃台和台北市警局長陳嘉昌遭不明人士丟擲上千隻蟑螂，引發各界熱議。不過，就有人好奇「蟑螂到底吃起來什麼味道」，對此，臉書粉專《uHandy 行動顯微鏡》就分享了，蟑螂的口味與「蘑菇」相近，且蛋白質含量高、脂肪低，是非常良好的飼料來源。





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根據《uHandy 行動顯微鏡》在臉書粉專上分享，此事案件被拿來當作「生化武器」的櫻桃紅蟑，對兩棲動物來說，簡直就跟「小鮮肉」沒什麼兩樣，因為活跳跳的蟑螂，更能夠激起他們的狩獵慾望，且這些蟑螂蛋白質含量高、脂肪低、好消化，飼養的成本又低，繁殖速度也快，是兩棲動物飼主們非常良好的飼料來源。





▲蟑螂吃起來到底是什麼味道，臉書粉專《uHandy 行動顯微鏡》就分享了，蟑螂的口味與「蘑菇」相近，且蛋白質含量高、脂肪低，是非常良好的飼料來源。（示意圖／取自unsplash）

​《uHandy 行動顯微鏡》也接著補充，此外，蟑螂外骨骼上的幾丁質​，還會為此帶來酥脆的口感​，Ramos-Elorduy 甚至出了食譜​，教導大家如何「獲取」及「烹飪」昆蟲​。因此，《uHandy 行動顯微鏡》也認為，如果 Ramos-Elorduy 看到昨天的蟑螂新聞​，大概會跟爾康一樣大喊：​「不要玩食物──」。





貼文一曝光，網友則崩潰，「母湯…以後吃蘑菇都想到蟑螂味…不敢吃蘑菇了」、「更噁了」、「煩死了我剛買一包蘑菇」、「這樣怎麼還吃得下蘑菇」、「以後看到湯裡有蟑螂，就可以說這是蘑菇濃湯了」、「支持小編來個蟑螂吃播+1 」、「好險兩個都是我討厭的東西」、「我不想知道」。（編輯：郭佩蓉）



