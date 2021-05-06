租屋10年沒繳過電費！她收「937元帳單」驚：以前都包了

水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水省電的好習慣，而通常在外租屋，電費大多都以一度5元計算；不過就有一名女網友表示自己不久前才剛搬到新租屋處，而房東近日傳訊告知「2個月水電費937元」，也因為她第一次自己繳電費，不禁好奇「兩個月水電費的價錢算ok嗎」？





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該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己「第一次租房子要繳水電費」，因為之前租屋時，房租都已經包含水電費了，除非要吹冷氣才會另外計算，所以她過往都只是繳房租而已，沒有再額外繳交過水電費，所以不了解行情，才會好奇發問「兩個月的水電費價錢算ok嗎」？





▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

另外，因為很少聽見房租已包含水電費，就有很多網友好奇，原PO都是住哪裡，為何不用付電費，對此，原PO就表示「這是我租屋10年第一次租房要繳電費」，而她也透露地點在「高雄旗山」。





事實上，在雙北租屋的水電費幾乎都是另外計算，大多都是一度5元，有些房東會收到一度6元，也因為某些電器耗電量大，像是夏天必備的冷氣，或是冬天使用暖氣、電熱水器等，都很容易讓電費爆表。反觀原PO的水電費用，其實已經算「便宜了」，推測原PO的房東應是直接採取「台電計費」，平均一個月的水電費則為470元左右。（編輯：郭佩蓉）



