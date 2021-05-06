租屋10年沒繳過電費！她收「937元帳單」驚：以前都包了

▲一名女網友發文，表示租屋處每個月的電費都很貴，讓她覺得很奇怪，便查看了電錶，一看發現「真的有問題」！（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友發文，表示自己租屋10年沒繳過水電費，以往房東都直接包含在房租裡，因此最近搬家收到帳單，讓她不知「價錢算ok嗎」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 14:10:25

水電瓦斯費對租屋族來說是一筆不小的開銷，因此多數人平常就會養成省水省電的好習慣，而通常在外租屋，電費大多都以一度5元計算；不過就有一名女網友表示自己不久前才剛搬到新租屋處，而房東近日傳訊告知「2個月水電費937元」，也因為她第一次自己繳電費，不禁好奇「兩個月水電費的價錢算ok嗎」？

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己「第一次租房子要繳水電費」，因為之前租屋時，房租都已經包含水電費了，除非要吹冷氣才會另外計算，所以她過往都只是繳房租而已，沒有再額外繳交過水電費，所以不了解行情，才會好奇發問「兩個月的水電費價錢算ok嗎」？

▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
貼文一出，網友紛紛留言，「很便宜，我之前兩個月都必破千」、「不貴，我之前租過一個月水電就1000多，重點我在那睡覺或開冷氣用電時間大約才半個月（有時去男友家）」、「一個月500還可以蠻省的」、「我自家電費兩個月快兩千，水費好像700-800」、「我冬天開暖氣，兩個月電費就10000了（台電帳單），你這樣很便宜了」、「差不多這個價格」、「兩個月還好，便宜」、「好便宜的水電費」、「不貴啊」。

另外，因為很少聽見房租已包含水電費，就有很多網友好奇，原PO都是住哪裡，為何不用付電費，對此，原PO就表示「這是我租屋10年第一次租房要繳電費」，而她也透露地點在「高雄旗山」。

事實上，在雙北租屋的水電費幾乎都是另外計算，大多都是一度5元，有些房東會收到一度6元，也因為某些電器耗電量大，像是夏天必備的冷氣，或是冬天使用暖氣、電熱水器等，都很容易讓電費爆表。反觀原PO的水電費用，其實已經算「便宜了」，推測原PO的房東應是直接採取「台電計費」，平均一個月的水電費則為470元左右。（編輯：郭佩蓉）

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