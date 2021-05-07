房市／高雄這帶生活圈　5成購屋交易低於500萬

捷運鳳山站
▲捷運鳳山站坐落於中山生活圈範圍內。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-07 18:30:00

鳳山中山生活圈範圍內擁有1座台鐵車站、2座捷運車站，且各項生活機能便利，如中山路上商家更是「從早市開到宵夜場」，不過，根據「高雄實價網」，該生活圈房價也相當親民，過去1年整體交易中有過半數總價在500萬以下。在地房仲說明，中山生活圈屬鳳山早期發展聚落，多中古公寓、透天，價格親民，即便新古屋單價也尚在1字頭。

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「高雄實價網」顯示，鳳山中山生活圈範圍內，包含高捷橘線鳳山西路站、鳳山站、大東站，以及台鐵鳳山站，此外，也近鐵路地下化新設的正義站。信義房屋文山建國店店長張智堯也說，當地雖無大型連鎖百貨公司，但一般生活所需的餐飲、零售等機能一應俱全，以中山路為例，沿線包括肯德基、麥當勞、寶雅、壽司郎等品牌進駐，加上有早市、夜市，等於從早市到宵夜場都有營業；高雄鐵路地下化後，原路面軌道鋪設為綠園道，使市容更美觀，也成為在地人休憩去處。

各項機能便利，又有建設題材加分，之所以仍能維持親民房價，張智堯說明，主要是中山生活圈屬鳳山早期發展的市中心區域，主力產品以屋齡30年以上的公寓、透天為主；此外，新屋不多，也讓價格漲幅相對平緩，除未來推案考量土地取得成本、建築成本，因此會在2字頭以上，其餘屋齡10年內，乃至於5年內的新古屋，目前單價都在18至20萬之間。以千萬預算來說，在當地可以買到新古屋3房或是純住宅型透天物件。

事實上，「高雄實價網」也顯示，過去1年來，中山生活圈總價500萬以下交易達160筆，占整體300件逾5成，並以中古公寓、華廈居多。

張智堯表示，中山生活圈的買方以在地人居多，因為地緣性，無論首購、換屋，仍偏好選在原居住的鳳山區內，由於人口稠密，光是在地客就足以穩撐買盤。此外，該生活圈近大寮，也位於往返屏東的必經區塊，也能吸引部分大寮、屏東等外區客買進。

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