穿防護衣參加音樂節！「魔性熱舞」讓網笑翻：搖滾又防疫
近日是大陸「五一」長假期間，許多地區都舉辦了大型戶外音樂節，雖然有許多人去參加，但疫情期間仍要注意個人防護。對此，就有名男子疑似擔心染疫，竟直接穿著整套防護衣熱舞，瞬間成為人群中的亮點，影片曝光後，也網友們大讚「搖滾是精神，防疫是態度」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 19:12:12
綜合陸媒報導，大陸有名男子參加山東濟南的戶外音樂節活動，疑似擔心自己會染疫，沒想到竟直接穿上防護衣，還戴墨鏡、口罩，把全身包得密不透風，甚至在防護衣後面寫5個大字「請戴好口罩」，這也讓他在人群中格外顯眼。
逗趣的是，即使男子包得密不透風，依舊隨著音樂節奏，瘋狂甩頭飆舞，陷入渾然忘我的狀態中，但這也讓一旁的民眾忍不住擔心男子中暑，還不時拍拍他的肩膀，關心他的狀態。
影片曝光後，大陸網友們紛紛笑說，「搖滾是精神，防疫是態度」、「挺好的呀！又安全又快樂」、「妥妥的C位出道」、「愛音樂不息，防疫情不止」、「這真的太魔幻了」，不過還是有許多人擔心，「就怕病毒沒有擊敗他，太陽就先擊潰他了」、「這會中暑吧」、「病毒沒有擊敗他，太陽擊敗他了」。（編輯：許智超）
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