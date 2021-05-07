新北6所國中小停辦校慶 侯友宜：謝謝所有學校的配合
華航與諾富特的群聚感染持續延燒，確診者足跡遍佈新北三重、蘆洲、中和與永和地區，目前有6所國中小宣布停辦校慶；對此，新北市長侯友宜今（7）日表示，有特別跟教育局、學校溝通，足跡有逗留過的相關區域，都不要辦校慶或延後再辦。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-07 12:56:45
侯友宜今日視察永安公有市場的防疫措施，並針對部分學校宣布停辦校慶一事受訪；侯友宜認為，中央公布足跡後，三重、蘆洲、中永和都有確診者的足跡，剛好這段是學校舉辦校慶活動的時間，所以也特別跟教育局、學校大家溝通，原則上足跡有逗留過的相關的區域，都不要再辦校慶或延後再辦。
侯友宜指出，謝謝所有學校都非常的配合，這幾個區域的校慶同時都取消、延後辦理，未來還會做滾動式的檢討；此外，如果有一個足跡的擴大，涉及到校園的任何群聚安全，一定採最嚴格的標準管理，也拜託學校、家長們大家多多的體諒。
侯友宜說，新北市有38個公有市場、5個夜市，今日特別到公有市場來看防疫，從進門戴口罩、量體溫及看所有動線的過程中，大部分都有做防護罩、跟客人保持一個阻隔整個接觸；再加上不試吃，公有市場的動線安排及防疫，基本上做得都蠻到位，目前公有市場的做法是以防疫為第一優先。
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