駕訓班路考全新關卡？「龍捲風S彎」全場愣住 真相曝光
台灣不管是考汽車或者機車駕照，都必須通過路考的測驗，不過許多人常常會敗在一些魔王關卡，近日，就有網友分享自己去駕訓班練習時，卻看到S彎的道路上，竟然捲起一股類似龍捲風的東西，其畫面曝光後，引發廣大討論。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 10:22:57
一名網友在「路上觀察學院」貼文指出「駕訓班龍捲風！全新考題」只見貼出的影片中，一團小型龍捲風直接把地上粉塵捲起，開始在路考S彎的道路上直直前進，大約持續了19秒後，小型龍捲風才散去，而事發當時，旁邊還有民眾正在學習開車，看得讓人心驚膽跳。
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽，第一次看到」、「很小一個，還蠻可愛的？」、「全新魔王S彎，歡迎全台好手挑戰」、「那個前進好療癒＝＝」、「駕訓班大富翁！恭喜你走到龍捲風（財物損失2000元）」、「它比你還會走S型」、「旁邊那台車如此淡定」、「一樣都是考駕照，為什麼你們的比較好玩」、「其實這是塵捲風啦」。
事實上，據《華視新聞》報導，高雄氣象站對此表示「這股風並不是龍捲風，而是『塵捲風』，氣象站主任陳文信解釋，這是因為天氣熱，陽光一直讓地表加熱，在一個比較空曠的地方因為加熱後，局部的空氣上升後，旁邊的空氣去補充它，反而更加快它的成長，就會形成這樣的狀況開始旋轉，實屬正常現象」。（編輯：張嘉哲）