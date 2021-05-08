大叔喊「好市多1物」比水便宜！她腦波弱跟買　結局尷尬

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但無奈的是，她拿回家發現買的特價品有效期限只到5月2日，等於只有8天期限，讓她無奈直呼「回到家才發現，特價真的有原因，一家三口真的要努力當水喝」。
貼文一曝光，就有不少網友留言，「哪裡比水便宜？」、「現在不是缺水嗎？剛好剛好」、「真的喝的很開心」、「哈哈... 便宜就是要買呀，不然還等貴的時候買哦。」、「因為日期近，所以才特價...」、「建議還是要喝水，牛奶不能取代水」、「那個大叔家的水，可真不便宜」、「啊............中招了」。
甚至還有許多婆媽有感而發，直言「真的捏！以前都沒在看的拿了就走，現在都要看而且要打開蓋子看有沒有被打開」、「說實在的消耗沒這麼大，盡量就不是要好市多。『撿便宜又覺得有效日期短』何必折磨自己 .....」、「我也腦波弱，一次買了六瓶，期限只到4/29」、「昨天去搬了一箱回來，效期到5/3。」
不過，也有行家給予建議，「買太多的可以做奶油、起司」、「太水的拿來煮牛奶鍋～～」、「加油！拿來泡咖啡做蛋糕做布丁消耗也很大」、「這個煮玉米濃湯很好喝耶！每次快過期我都來這招」、「打果汁牛奶或煮濃湯都可以消很快」。
針對爭議，好市多先前就曾出面回應「這款牛奶是從美國進口，採用船運方式來到台灣，自從新冠疫情開始，全球的海運狀況相當混亂，這一年來商品的到貨日期無法掌握，才會導致架上都是有效期限短的牛奶，也就是說它的有效期限幾乎都已經在海上度過，敬請民眾見諒」。（編輯：陳雅雲）