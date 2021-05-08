大叔喊「好市多1物」比水便宜！她腦波弱跟買　結局尷尬

▲好市多涼麵竟暗藏「謎樣數學題」。（圖／公關照片）
▲一名人妻到好市多採買時，就發現有大叔狂喊指「一物」比水便宜，因而讓腦波弱的她跟著購買，但結局卻讓她相當尷尬。（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-08 21:28:47

美式大賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良的特點，總能讓不少顧客願意一再前往消費。不過，就有一名人妻到好市多採買時，就聽到路人大叔狂指「一物」比水便宜，因而讓腦波弱的她跟著購買，但結局卻讓她崩潰直喊「特價真的有原因！」

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原PO上月24日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己本來不想再買牛奶，但經過時就有一名大叔不斷狂喊「特價牛奶比水還便宜耶！」因而讓她腦波弱跟著買。

▲原PO聽到路人大叔不斷狂喊「特價牛奶比水還便宜耶！」（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO聽到路人大叔不斷狂喊「特價牛奶比水還便宜耶！」（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
但無奈的是，她拿回家發現買的特價品有效期限只到5月2日，等於只有8天期限，讓她無奈直呼「回到家才發現，特價真的有原因，一家三口真的要努力當水喝」。

▲原PO發現特價牛奶有效期限比較短。（圖／翻攝Costco好市多
▲原PO發現特價牛奶有效期限比較短。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，就有不少網友留言，「哪裡比水便宜？」、「現在不是缺水嗎？剛好剛好」、「真的喝的很開心」、「哈哈... 便宜就是要買呀，不然還等貴的時候買哦。」、「因為日期近，所以才特價...」、「建議還是要喝水，牛奶不能取代水」、「那個大叔家的水，可真不便宜」、「啊............中招了」。

甚至還有許多婆媽有感而發，直言「真的捏！以前都沒在看的拿了就走，現在都要看而且要打開蓋子看有沒有被打開」、「說實在的消耗沒這麼大，盡量就不是要好市多。『撿便宜又覺得有效日期短』何必折磨自己 .....」、「我也腦波弱，一次買了六瓶，期限只到4/29」、「昨天去搬了一箱回來，效期到5/3。」

不過，也有行家給予建議，「買太多的可以做奶油、起司」、「太水的拿來煮牛奶鍋～～」、「加油！拿來泡咖啡做蛋糕做布丁消耗也很大」、「這個煮玉米濃湯很好喝耶！每次快過期我都來這招」、「打果汁牛奶或煮濃湯都可以消很快」。

針對爭議，好市多先前就曾出面回應「這款牛奶是從美國進口，採用船運方式來到台灣，自從新冠疫情開始，全球的海運狀況相當混亂，這一年來商品的到貨日期無法掌握，才會導致架上都是有效期限短的牛奶，也就是說它的有效期限幾乎都已經在海上度過，敬請民眾見諒」。（編輯：陳雅雲）

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