老闆喊「完工拍照給我」！工地哥自拍腹肌爆紅 網友全暈
有些時候因為工作環境的緣故，一邊工作還能一邊「練身體」，近日一名「工地哥」在臉書社群上爆紅，因為其老闆命令將工作做完後，拍照回報，沒想到自己結實的身材卻意外入鏡，引來大批網友朝聖。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 10:53:10｜2021-05-09 10:53:20
一名網友在「爆怨2公社」貼出自拍照表示「因為從事住宅工程，某天老闆要我完成電梯保養之後拍照回報，於是就隨手一拍傳給老闆，結果老闆還虧『我叫你拍電梯，你自拍幹嘛？』逗得網友哈哈大笑。
只見貼出的照片中，該名「工地哥」露出上半身，8塊巧克力腹肌一覽無遺，黝黑結實的身材引來不少網友朝聖「這我可以啦，求私認識」、「長得帥身材又好...我可以」、「暈了，身材也太好」、「完美比例巧克力腹肌耶」、「噢買尬，這身材太強了吧」、「肥宅請罪＝＝坐在辦公室根本不可能有這身材」、「我家電梯壞了，能請你來維修嗎」。
而照片一夕之間爆紅，工地哥也出面笑說，因為工作環境關係，等於是一邊工作一邊健身，久而久之「腹肌」就這樣長出來，對於老闆的調侃，工地哥強調「老闆對他們很不錯，只是有時候會嘴巴上虧兩句，請網友們也別想太多」。（編輯：張嘉哲）