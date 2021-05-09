房仲私下推「沒PO網」物件！他驚：能買嗎 網卻急喊賺到
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。近日，有名網友想要買房，房仲就推薦他一個合適的建案，但是個「不在網站上出現」的物件，讓他不禁擔心「這種房子買了會有保障嗎？」貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 19:15:55
原PO在《PTT》表示，自己有過斡旋失敗的經驗，目前仍在繼續看房中。不過，有位房仲推薦給他一間房，但這間房並沒有在網路刊登出售廣告，僅委託當地房仲幫忙找客戶，讓他覺得相當困惑，因此忍不住好奇問「請問這種物件若要交易，有哪些地方要注意，才能保障權益？」
貼文曝光後，網友們卻都認為原PO賺到了，因為這類型的物件通常都是「條件優質或價格吸引人」，所以不需要透過網路就會有很多人來看，房仲願意私下推薦，算是可遇不可求的機會，「跟房仲熟也有購買意願，才有機會遇到還沒上架的優先看」、「A案才不上架啊，因為一下就賣掉了」、「他把你當VIP還嫌，不上網都是很少釋出或低於市價」。
不過，也有不少人說，若是要買這種「口袋案」，買家必須要很熟悉行情，才知道屋主開價合不合理，「口袋案，就自己要懂行情」、「這種就是看你懂不懂行情，因為沒上網看的人少比價的人少」、「關鍵還是你懂不懂行情」。（編輯：許智超）