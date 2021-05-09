租屋插座沒通電！他一拉驚見「神秘空間」 眾秒喊不單純
不少學生以及上班族都希望能夠找到CP值超高的房子，讓自己住得舒適。近日，就有網友發現有一處插座沒有通電，仔細查看之後才發現，插座其實是個小抽屜，讓他看了相當傻眼，也忍不住說「莫名的發現房東藏私房錢的地方」，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-09 21:53:54
原PO在《Dcard》表示，他日前想要把電風扇換一個位置插電，於是就搬到一個置物櫃附近，結果意外發現有一個空的插座，但將插頭插上後卻無法使用，讓他覺得相當疑惑，為何會有個插座沒有通電？
原PO接著用手移動那個插座，沒想到下一秒竟拉出一個神祕空間，這才知道原來插座只是障眼法，其實那是個可置物的小抽屜，這也讓他忍不住說「莫名的發現房東藏私房錢的地方，不過現在裡面只剩下一堆黴菌而已....」。
許多網友看完也相當驚訝，「這個神秘空間也太長了吧」、「這個長度說不定不是放私房錢」、「我還以為會看到爆滿的鈔票」、「搞不好房東是特務」、「能放這麼長的東西，也許這個抽屜是房東太太在用的？」、「合理懷疑這麼長是放刀子之類的」、「殺人兇器可以放在裡面...」、「這個也太酷了吧」。（編輯：許智超）