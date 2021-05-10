問啥會被當「台北俗」？他列10點全笑翻 台北人低頭認了
雖說台灣腹地比起其他國家相對狹小，南北地區仍存在著些微的飲食口味及文化等差異。近日，一名網友在PTT女孩版提到，問什麼問題會被當成是「台北俗」？意外釣出一名台北男網友列出10點自嘲，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 09:03:39
原PO好奇提問「台北人問什麼問題，可能會被不是來自台北的人覺得『唉，台北人果然不知道』的台北俗？」強調沒有貶義，只是好奇有發生何種有趣狀況。原PO舉例，聽過的例子像是「什麼是白糖粿？」「原來地瓜葉就是地瓜的葉子，還以為是兩種不同的植物」等。
對此，一名身為台北人的男網友回應貼文，逗趣表示「我台北人，以下是我不太會的：我不太會搭火車；我不知道林口到底在桃園還是新北；我不知道中和離板橋很近；我疑似覺得非台北市的人比較喜歡說『北車』而非台北車站；我不知道在有些南部交通號誌是參考的；我不知道原來龍潭有台積電還有駐軍；我以為南部人幾乎都住透天；我不知道什麼虎尾幫；我不知道原來南部超愛醫科勝於北部；我以為雙北人口有佔台灣人口四成，但其實沒那麼多」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈回響，紛紛笑翻回應「我遇過高雄親戚講台北是說『台北城』」、「台北人講火車站或全名＋1」、「若是要約在萬華、松山、板橋火車站，就會講全名，但是只講火車站就一定是指台北車站」、「以前不知道什麼是小肉豆被笑過」、「桃竹苗是北部哦？我以為算中部，我真的聽過有人這樣講」；但也有網友認為「北車明明是我都聽台北人這樣說，才特別學起來的」。（編輯：賴詠璿）