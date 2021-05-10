  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

久沒吃麥當勞鬆餅！男一點嗨翻「完全不浪費」　老饕全跪

鬆餅
▲有網友到麥當勞買了鬆餅來吃，沒想到卻意外發現超神吃法，讓他興奮PO文和大家分享。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-10 22:04:49

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，而吸引許多台灣民眾前往消費。就有一名網友指出，已經很久沒吃麥當勞鬆餅，某天心血來潮買了一份來享用，卻意外讓他發現「神吃法」，大讚直呼「完全不浪費又好吃」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示以前久久才吃一次麥當勞鬆餅，他坦言「一直覺得糖漿和奶油難用！」然而最近他竟發現糖漿和奶油的秘密。他緊接著解釋，只要將鬆餅盒子打開後，把糖漿、奶油都倒到鬆餅上，然後關上盒子，「開始吃薯餅或是喝幾口咖啡後，打開盒子鬆餅就吸飽糖漿和奶油了！完全不浪費又好吃」。

▲原PO發現麥當勞鬆餅的隱藏吃法，而引來許多網友討論。（圖／翻攝PTT）
▲原PO發現麥當勞鬆餅的隱藏吃法，而引來許多網友討論。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，就引來不少老饕讚翻留言，「好像是好方法，謝謝分享」、「20年前就會這樣吃了，糖漿都倒在鬆餅背面孔洞較大，覺得吸收比較快」、「我從小學就這樣吃了= =」、「沒想到有這招，感謝分享」。

但也有網友不太認同，「可是這樣奶油會全部溶化，吃不到半固體感」、「鬆餅不是都疊起來的嗎？疊起來的地方怎麼辦？流出鬆餅範圍流到盒子上怎麼辦？很明顯考慮非常不周全」、「吸進去的不好吃耶，要吃前再倒一點」、「我都是把奶油當成鬆餅的內餡疊起來，然後切開來一口吃三層的口感很棒」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

九二共識內涵剩追求統一？您覺得九二共識還有存在的意義嗎？

沒有
34.48%65.52%
2021-05-10-2021-05-13

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
13.01%86.99%
2021-05-07-2021-05-10
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀