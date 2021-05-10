久沒吃麥當勞鬆餅！男一點嗨翻「完全不浪費」 老饕全跪
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，而吸引許多台灣民眾前往消費。就有一名網友指出，已經很久沒吃麥當勞鬆餅，某天心血來潮買了一份來享用，卻意外讓他發現「神吃法」，大讚直呼「完全不浪費又好吃」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-10 22:04:49
原PO於PTT上發文，表示以前久久才吃一次麥當勞鬆餅，他坦言「一直覺得糖漿和奶油難用！」然而最近他竟發現糖漿和奶油的秘密。他緊接著解釋，只要將鬆餅盒子打開後，把糖漿、奶油都倒到鬆餅上，然後關上盒子，「開始吃薯餅或是喝幾口咖啡後，打開盒子鬆餅就吸飽糖漿和奶油了！完全不浪費又好吃」。
貼文一曝光，就引來不少老饕讚翻留言，「好像是好方法，謝謝分享」、「20年前就會這樣吃了，糖漿都倒在鬆餅背面孔洞較大，覺得吸收比較快」、「我從小學就這樣吃了= =」、「沒想到有這招，感謝分享」。
但也有網友不太認同，「可是這樣奶油會全部溶化，吃不到半固體感」、「鬆餅不是都疊起來的嗎？疊起來的地方怎麼辦？流出鬆餅範圍流到盒子上怎麼辦？很明顯考慮非常不周全」、「吸進去的不好吃耶，要吃前再倒一點」、「我都是把奶油當成鬆餅的內餡疊起來，然後切開來一口吃三層的口感很棒」。（編輯：陳雅雲）