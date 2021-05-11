居民染疫卻成局外人 台北市里長痛批：把我們當塑膠嗎？
機場防疫旅館富諾特群聚感染，日前有一名家住成功國宅的機師確診並傳染給家人，但里長石忠勝卻是等到鄰居看到確診者被帶走，向他詢問才知情。今（11）日石到立法院開記者會，痛批防疫指揮中心一直把里長當局外人，包含機師、移工、大學生染疫，里長們都不會收到通知，且近日該社區又傳出確診謠言，指揮中心也無法協助他闢謠，引發民眾恐慌，還將皮球踢給台北市衛生局，石忠勝痛批「是把我們當塑膠嗎？」
記者吳承翰／台北報導
2021-05-11 11:01:52｜2021-05-11 11:05:53
這次富諾特群聚染疫，其中一名機師家住台北市大安區群英里成功國宅，一般來說，只要民眾有從國外回國、處於自主健康管理或確診，都會透過民政系統通報給其居住地的里長，但其中也有例外，包含機師歸交通部、移工歸勞動部、大學生歸教育部，這些人若確診，里長並不會收到通知。
石忠勝還原，成功國宅分別在5月3日、4月26日有住戶確診，他是等到機師一家都被帶走，鄰居看到之後通知他，而他一開始看民政系統上顯示以為社區內沒有人確診，追查之後才發現有不在民政系統上的漏網之魚。
而近日成功國宅內部，再傳染疫謠言，石忠勝的電話被住戶打爆，他連續多日向疫情指揮中心查證，但疫情指揮中心第一次先對他「已讀不回」，第二次才叫他去找台北市衛生局。石傻眼地表示現在防疫條款非常嚴厲，已經不是地方政府擔得起來，基層都很害怕，他把謠言內容的人、事、時、地、物都跟疫情指揮中心報告，換來卻是踢皮球。
該區立委林奕華表示，富諾特群聚感染，很多里長、里幹事都不知情，都是事後過了好幾天才消毒，但社區人心惶惶，如果是假訊息，中央應該給里長正確資訊，由他們來協助澄清，不然查證卻得不到答案，里長們打1922又有何用？
林奕華補充道，她日前就發現防疫系統有漏洞，她也在質詢時向陳時中反映過，陳也答應會處理，直到昨天她再去交通委員會追進度，交通部也給不出進度，她直呼防疫已經牛步化，在野黨並非要雞蛋裡挑骨頭，政府應該發現漏洞立即補上。