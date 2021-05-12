房市／曾做經紀人　蔡姍珊當房仲找到自我

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此她決定上網做功課，發現信義房屋的理念符合她的理想，升遷制度透明也符合她的管理興趣，因此決定進入信義房屋擔任房仲工作，蔡姍珊說，剛進來她便設定目標要拿下新秀獎。
蔡姍珊說，因為她個性隨和，喜歡與人接觸，再加上有過去咖啡廳服務業的工作洗禮，與客戶打交道不是問題，再加上職場上的學長姊都不吝分享經驗，她也從做中學，學習各個同事的優點，再加上自己積極、行動派的個性，到職半年內順利拿到新秀獎。
因為年紀輕，難免不受信任，蔡姍珊回想，曾經服務一客戶，連續帶看3個月，都沒有看到滿意的房子，好不容易看到符合客戶需求的房子，興沖沖的打給客戶，客戶卻告訴她，她已找另一資深的房仲人員服務，她當下難過的哭了，覺得自己努力付出，客戶還是覺得資深房仲比較專業，但發洩過後，她立即恢復正面思考，這個挫折反而督促她向資深同事學習，加強裝備自己的能力，後來她還是跟這名客戶維持不錯的朋友關係。
因為她認真工作、全力以赴，態度又很誠懇，因此當時的店長也很願意授權給她，蔡姍珊感念，當時園區店的店長張宜佳是她職場上的貴人，培養她作為儲備店長，讓她帶領店內同仁開會、帶新人等等，有了這些經驗，也幫助她很快的1年8個月就選上店長。
身為新竹市光埔特區的店長，店內許多同仁都比她資深許多，該如何管理呢?蔡姍珊說，就跟服務好客戶一樣，也要服務好同仁，真心的關心同仁、在意同仁，同仁感受到真誠的心意，自然就凝聚團結氣氛，她擔任店長以來，創下光埔特區開店6年來，最高的單月紀錄。
不僅事業得意，她也完成了人生的夢想，今年蔡姍珊終於買下自己人生中的第一間房子，她回想「簽約過後，嘴角笑到快裂開」，人生的成就解鎖，也更有動力在工作上拚博，日後還要買下第二間房子、第三間房子。
蔡姍珊笑說，信義房屋就像個大家庭，同事間互相鼓勵、無私的幫忙，當談案子卡關時，同事會親力親為幫忙，看到對方達成業績目標，也會真心的為對方開心，她認為加入信義房屋，是她「人生做的最正確選擇之一」。