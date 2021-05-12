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房市／資金出不去　花蓮2千萬別墅搶手

花蓮市
▲花蓮市除自住買盤，近期中高總價案件也屢有成交。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-12 18:00:00

花蓮近期不動產買氣熱絡，尤其以花蓮、吉安等市區最受買方青睞。在地房仲觀察，自住客偏好中低總價物件，外地置產客則鎖定總價1500萬，甚至2000萬以上中大型案件，包括可做民宿的電梯別墅、農舍、店面，甚至是未來有「農變建」議題的農地，使整體買盤逐漸呈現M型化趨勢。

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花蓮地政事務所公布歷月不動產買賣案件統計，全縣連續4季，土地買賣筆數與建物買賣棟數加總逾2000筆（棟），其中以花蓮市交易量最多，其次為吉安鄉。

住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬指出，花蓮的自住剛性需求穩定，在地客多半仍較能接受中低總價物件，例如千萬以內的透天產品，或者部分買方也能接受屋齡新、單價2字頭，以總價取勝的新大樓或華廈。

但外地置產客偏好的標的則剛好相反，據林偉彬觀察，過去一年來由於市場上熱錢多，不少資金移入花蓮不動產市場，主要以市中心周邊區域為主，包括店面，以及可用來自住、度假，或是經營民宿的電梯別墅、農舍，總價多半都在1500萬，甚至2000萬以上，頗為搶手。

此外，林偉彬表示，花蓮有兩處重劃農地，預計5年內將從農地變更為建地，由於目前土地取得成本尚低，也吸引許多外地置產客目光，例如福德段土地靠近花蓮市區，今年初每坪價格約5萬元，如今漲至約7萬元；壽豐志平段則是面積廣達115公頃的重劃區，土地則已從每坪約2萬元，目前行情則約3萬元。

林偉彬指出，自住客鎖定的中低總價物件買氣一向穩定，近期置產客偏好的中高總價產品又有愈趨搶手的狀況，才使花蓮整體交易量相當突出，但也讓整體買盤逐漸呈現M型化趨勢。另外值得注意的是，目前受疫情影響，國旅正熱，但許多在地民宿業者反映競爭激烈，生意並不如預期，因此，下半年會不會出現民宿產品的出售潮，是值得關注之處。

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