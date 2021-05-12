本土確診創新高！賣場熟食區「秒撤光」 網讚：回車上吃
中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布本土新增16例個案，提升疫情警戒至第二級，民眾在擔心暴露染疫風險下，也關心各大連鎖店面對於疫情控管的相對措施，稍早就有民眾發現，除了家樂福、愛買、全聯等量販與超市宣布全面暫停試吃、試飲活動外，好市多也緊急將用餐區清空，畫面曝光後掀起網友狂讚「很有效率」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-12 16:55:35
稍早一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張上午採購的畫面，她發現一早到好市多賣場內購買生活用品時，原本放置讓客人休憩、用餐桌椅的熟食用餐區，已經被完全清空變成整片空地，這也讓她忍不住驚呼「疫情升級，熱食區座位又取消了！」。
照片掀起許多網友討論，有民眾紛紛認同表示「本來就應該如此了！不要鬆懈」、「本來就要這樣了」、「台灣的防疫效率真的無話可說！住在日本的台灣人經過」、「保護大家安全呀！而且回車上或回家安心吃東西不好嗎」、「留著性命，才有機會再吃再逛，沒位置坐真的不算什麼」。
事實上，面對這波社區感染戰役，麥當勞、IKEA、家樂福等連鎖店面都已宣布進入門市實施實聯制，全聯同步暫時禁止消費者使用廁所、微波爐，好市多則將用餐區餐桌椅全撤離，並控制賣場入場人數減少20%。（編輯：楊智傑）
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