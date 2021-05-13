房市／裝修房肉眼看不到瑕疵　解方在這

許多購屋族選擇中古屋而非新屋的原因之一，除預算和地段考量外，部分原因是中古屋既有的裝潢可以沿用，能省下一筆室內裝修的現金支出，不過，也有網友好奇，購買整修過的房子，有無需要注意的細節，例如壁癌、滲漏水狀況被包在新的裝潢中，肉眼無法判斷？對此，房市專家建議，仍應盡量購買原始屋況的房子，或委由大型品牌仲介購屋，較有售後保障；另一方面，看屋時也不妨特別檢視水電管線有無重拉，並向左鄰右舍打聽社區有無常見的屋況問題等，較能避免風險。
財經中心/綜合報導
2021-05-13 18:00:00
臉書上有網友詢問，若要購買整修過的房子，需要注意什麼細節？有網友指出，最要注意「金玉其外，敗絮其中」，應把維修孔都打開看，尤其水、電管線有無更新，以及壁癌是否只是被封版遮蔽；也有人建議多去看屋幾次，尤其雨天以及下雨過後間隔幾天多去看，確認有無漏水狀況；另也有網友表示，別人做的裝潢未必符合下一手屋主的使用習慣，例如插座不夠、收納空間太少等。
對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德建議，若能買原始屋況的房子，應盡量先選擇買原始屋況而非裝潢過的房子，因為小規模滲漏水、鋼筋裸露等問題，並非從肉眼能從外觀判斷。若真的想購買已裝修過的房子，應選擇大品牌房屋仲介，較能提供各項售後保障；另外，購買前應先向社區左鄰右舍打聽，若該社區常有滲漏水或其他屋況問題，代表該戶也可能有類似狀況，就需特別留意。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也表示，已裝潢過的房子有優點也有缺點，優點在於買方可減少後續裝修所需的現金支出，否則以目前行情來看，包含管線重拉的室內裝修，每坪價格至少5萬元起跳，等於20坪就需另花100萬，若要住得更美觀、舒適，每坪7至8萬以上跑不掉；但相對來說，缺點則在於壁癌、漏水、鋼筋裸露等問題，有可能被天花板與新粉刷的油漆包覆住，外觀看不出來。
因此，郎美囡建議，看屋時先打開電箱看看管線是否重拉過，若油漆是近期粉刷，也可多留意有無滲漏水狀況。但由於許多屋況瑕疵肉眼難以判斷，建議找大型品牌房仲購屋，交屋後發現瑕疵，較容易協調買賣雙方。