▲ Porsche 首季創佳績，Taycan 人氣逼近 911

保時捷發佈 2021 年第一季營運成果,本季營運實績高達 12 億歐元,與去年同期總額 5.7 億歐元相比,成長一倍以上;銷售營業額從去年 60 億成長至 77 億歐元,成長率達 28%,投資報酬率則自 9.5% 成長至 16.2%。保時捷持續為全球獲利最高的汽車製造商之一。





保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員(Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board for Finance and IT at Porsche AG)Lutz Meschke 表示:「今年度一開始就有如此強勁的表現,令我們感到十分振奮,得以預期於年底再次達到本財務年度銷售報酬率 15% 的策略目標。第一季就能達成此一成就亦非常鼓舞人心,因為我們比過往投資了更多在電動化、數位化和永續性上,而這一季在數字上亦反映出,無論在成本與收益結構,或是產品、車系的完整性上,我們的方向都是正確的。」





2021 年前三個月,保時捷全球交車總數近 72,000 台,相較去年同期成長 36%。最受歡迎的車系是 Macan,總交車量共 22,458 台。保時捷第一款純電跑車 Taycan 在第一季交車總數達 9,072 台,幾近最具代表性的 911,共交車 9,133 台。去年此時,全球經濟因新冠肺炎疫情陷入低迷,也是今年第一季營業額及營運實績大幅成長的另個原因。





保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 對於公司的財務高流動性感到非常滿意,他解釋:「近 15 億歐元的淨現金流量表示公司營運利潤很高」相較之下,2020 年第一季淨現金流量是負值。「即使受到晶片短缺威脅,我們今年一開始仍能創下如此佳績;如果沒有受到影響,我相信保時捷將在 2021 年創新年度營運實績的新紀錄。」以高度信心展望未來的同時,Lutz Meschke 仍宣布保時捷將逐步推動 2025 營利計畫(Profitability Programme 2025),Meschke強調:「即使達到如此佳績,我們絕不可輕忽擺在眼前的艱難挑戰,我們將持續尋求具潛力的新營收和儲蓄方案。」