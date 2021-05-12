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Porsche 首季創佳績，Taycan 人氣逼近 911

Porsche 首季創佳績，Taycan 人氣逼近 911
▲ Porsche 首季創佳績，Taycan 人氣逼近 911

2GameSome - 有車賞

2021-05-12 21:55:01

保時捷發佈 2021 年第一季營運成果，本季營運實績高達 12 億歐元，與去年同期總額 5.7 億歐元相比，成長一倍以上；銷售營業額從去年 60 億成長至 77 億歐元，成長率達 28%，投資報酬率則自 9.5% 成長至 16.2%。保時捷持續為全球獲利最高的汽車製造商之一。

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保時捷發佈 2021 年第一季營運成果，本季營運實績高達 12 億歐元，與去年同期總額 5.7 億歐元相比，成長一倍以上；銷售營業額從去年 60 億成長至 77 億歐元，成長率達 28%，投資報酬率則自 9.5% 成長至 16.2%。保時捷持續為全球獲利最高的汽車製造商之一。

保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員（Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board for Finance and IT at Porsche AG）Lutz Meschke 表示：「今年度一開始就有如此強勁的表現，令我們感到十分振奮，得以預期於年底再次達到本財務年度銷售報酬率 15% 的策略目標。第一季就能達成此一成就亦非常鼓舞人心，因為我們比過往投資了更多在電動化、數位化和永續性上，而這一季在數字上亦反映出，無論在成本與收益結構，或是產品、車系的完整性上，我們的方向都是正確的。」

2021 年前三個月，保時捷全球交車總數近 72,000 台，相較去年同期成長 36%。最受歡迎的車系是 Macan，總交車量共 22,458 台。保時捷第一款純電跑車 Taycan 在第一季交車總數達 9,072 台，幾近最具代表性的 911，共交車 9,133 台。去年此時，全球經濟因新冠肺炎疫情陷入低迷，也是今年第一季營業額及營運實績大幅成長的另個原因。

保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 分享：「電動車系在 2021 年第一季的交車量已快達到 2020 全年交車量的一半，我們預計今年 Taycan 車系銷售量將持續成長。而另一個令人振奮的消息是，Taycan 訂車車主中將近一半是首次購買保時捷的新車主，可見 Taycan 正逐步擴張保時捷的社群。」

保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 對於公司的財務高流動性感到非常滿意，他解釋：「近 15 億歐元的淨現金流量表示公司營運利潤很高」相較之下，2020 年第一季淨現金流量是負值。「即使受到晶片短缺威脅，我們今年一開始仍能創下如此佳績；如果沒有受到影響，我相信保時捷將在 2021 年創新年度營運實績的新紀錄。」以高度信心展望未來的同時，Lutz Meschke 仍宣布保時捷將逐步推動 2025 營利計畫（Profitability Programme 2025），Meschke強調：「即使達到如此佳績，我們絕不可輕忽擺在眼前的艱難挑戰，我們將持續尋求具潛力的新營收和儲蓄方案。」

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