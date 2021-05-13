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男人超愛去？網納悶「萬華茶藝街啥魅力」　社工親揭內幕

▲指揮中心今（12）日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。圖為楓香清茶館。（圖／翻攝自Google Map）
▲指揮中心12日公布案1220、案1221為萬華茶藝館工作人員。圖為楓香清茶館。（圖／翻攝自Google Map）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 09:53:18

中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布新增本土確診案例16例，3例感染源不明，不過感染源不明的其中2例，皆於台北市萬華區茶藝館工作，引發外界猜測是否彼此之間有所關聯。對此，就有網友在PTT八卦版好奇提問「萬華茶藝街有什麼魅力，讓男人趨之若鶩？」意外釣出一位曾擔任社工的網友，解析背後神祕內幕。

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該網友表示，萬華茶藝街有清茶館、私人樓鳳、老鴇仲介、一樓站街小姐這幾類，然後再混雜東南亞、中國大陸籍和本國籍的女性，再加上周邊美食，自然人潮聚集。至於消費門檻，他指出「那邊就藍領階級、底層消費的地方，費用多低？就連每月領4800身障補助的個案都有辦法去消費1、2次，遊民有閒錢的也能去。」

他提到，茶館以中年阿姨為主，裡面就是開啤酒、唱歌、陪笑陪玩，找個小姐坐檯300～600元不等，有的小姐可以帶出場，到合作的旅社、或小姐家性交易。許多人好奇男生去那邊幹嘛？他笑稱「這問題我問過我爸，大家姑且聽聽看，有時候下班或生活很無聊，一群男生喝酒無聊死了，所以就會找個小姐陪伴吃飯、喝酒、聊聊天，有時候唱個英文歌，被稱讚素質高，心裡就爽」，至於性交易或摸身體倒沒那麼重要，就是寂寞無聊找女生陪伴。

▲一位曾擔任社工的網友，解析茶室背後神祕內幕。（圖／翻攝自PTT）
▲一位曾擔任社工的網友，解析茶室背後神祕內幕。（圖／翻攝自PTT）
該網友最後表示「我是覺得那邊沒什麼，就很像底層的聚集地，每個人都有故事」，甚至門口顧門圍事的也不是年輕人，也稱不上黑道，反而是老頭子，平日打掃店家是本業，出事了就是上前勸架或叫警察，沒辦法像年輕人直接開打，並稱「以前當社工訪案直接殺到清茶館員工辦公室會談，現在想想也蠻有趣的」，強調「那邊真的沒什麼」。

事實上，根據台北市商業處規定，所謂的八大行業包含了「舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業」。陳時中也強調，未來將會針對這些情況及場所，請警政單位積極去看，「我是沒去過，不過大致上都會有親密接觸，有可能在個人的防護，口罩沒有辦法戴好戴滿，發現個人防護沒做到位的話就開罰，做不到的話就停業」。（編輯：賴詠璿）

▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心12日公布國內新增16例本土確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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