男人超愛去？網納悶「萬華茶藝街啥魅力」　社工親揭內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
他提到，茶館以中年阿姨為主，裡面就是開啤酒、唱歌、陪笑陪玩，找個小姐坐檯300～600元不等，有的小姐可以帶出場，到合作的旅社、或小姐家性交易。許多人好奇男生去那邊幹嘛？他笑稱「這問題我問過我爸，大家姑且聽聽看，有時候下班或生活很無聊，一群男生喝酒無聊死了，所以就會找個小姐陪伴吃飯、喝酒、聊聊天，有時候唱個英文歌，被稱讚素質高，心裡就爽」，至於性交易或摸身體倒沒那麼重要，就是寂寞無聊找女生陪伴。
該網友最後表示「我是覺得那邊沒什麼，就很像底層的聚集地，每個人都有故事」，甚至門口顧門圍事的也不是年輕人，也稱不上黑道，反而是老頭子，平日打掃店家是本業，出事了就是上前勸架或叫警察，沒辦法像年輕人直接開打，並稱「以前當社工訪案直接殺到清茶館員工辦公室會談，現在想想也蠻有趣的」，強調「那邊真的沒什麼」。
事實上，根據台北市商業處規定，所謂的八大行業包含了「舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業」。陳時中也強調，未來將會針對這些情況及場所，請警政單位積極去看，「我是沒去過，不過大致上都會有親密接觸，有可能在個人的防護，口罩沒有辦法戴好戴滿，發現個人防護沒做到位的話就開罰，做不到的話就停業」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。