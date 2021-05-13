疫情再升溫！營養師曝光「打完疫苗這樣吃」：能提高效果

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼11日新增7名本土確診案例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段，讓許多民眾紛紛狂掃物資以及預約打疫苗，對此，正妹營養師高敏敏就透露，好的「飲食營養和生活作息」能提高疫苗效果，「營養不良」則可能讓疫苗保護力下降，因此她也分享了打完新冠疫苗後，「5多吃＋5避免」的食物及生活，提供給民眾參考。





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▲正妹營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

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▲營養師高敏敏分享「打完新冠疫苗」後，吃什麼效果更好。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享「打完新冠疫苗」後，吃什麼效果更好。（圖／營養師高敏敏 授權提供）

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