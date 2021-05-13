疫情再升溫！營養師曝光「打完疫苗這樣吃」：能提高效果

國內本土疫情進入嚴峻時刻，繼11日新增7名本土確診案例後，中央流行疫情指揮中心昨（12）日再度宣布國內新增16名本土確診病例，指揮官陳時中也表示，台灣已經進入社區感染階段，讓許多民眾紛紛狂掃物資以及預約打疫苗，對此，正妹營養師高敏敏就透露，好的「飲食營養和生活作息」能提高疫苗效果，「營養不良」則可能讓疫苗保護力下降，因此她也分享了打完新冠疫苗後，「5多吃＋5避免」的食物及生活，提供給民眾參考。
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營養師高敏敏表示，好的「飲食營養和生活作息」能提高疫苗效果，「營養不良」則可能讓疫苗保護力下降；她就透露「打完新冠疫苗後吃什麼能讓效果更好」的5多吃＋5避免的食物及生活。她提到，要多吃「新鮮原型食物」，第一「雞湯、魚湯」，內含豐富胺基酸、精胺酸，可以強健細胞、腸胃道；第二「降發炎食物」，Omegs-3、多酚類，能幫助降低發炎情形，推薦食物有「鮭魚、綠茶、薑黃和莓果」。
第三「十字花科蔬菜」，能抑制自由基，保護細胞，推薦食物有「花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔和油菜」；第四「新鮮水果」，植化素、維生素，幫助抗氧化，推薦食物有「芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等」；第五則是「水」，一天最少要喝到2000c.c。
另外，高敏敏也提醒避免「易發炎食物及生活」，第一「油炸重鹹」，垃圾食物容易導致發炎；第二「高糖食物」糖分攝取過高，易導致發炎體質；第三「抽菸」，抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲；第四「酗酒」，過量酒精會削弱免疫系統；第五「熬夜」，每日需睡滿7-9小時。高敏敏最後也提到，不要想單靠單一營養或只依賴保健食品，均衡飲食才是重點，也才可以真正增進疫苗保護力！（編輯：郭佩蓉）
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