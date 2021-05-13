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疫情警戒若升3級有何不便？上班族指「痛點」：很難解決

▲電腦、直播主（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲本土疫情持續延燒，不少上班族擔心疫情警戒上升至第三級帶來的困擾，有網友就納悶「如果升三級打算如何用餐？」，討論串掀起眾人討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-05-13 14:33:01｜2021-05-13 14:43:17

台灣本土疫情迅速升溫，不少人擔心近日疫情警戒會由第二級提升至第三級，許多學校、公司企業也祭出如遠距教學、在家工作等應對管理措施，但仍有上班族苦惱「如果升三級打算如何用餐？」，納悶要是疫情警戒強度提高，那麼非得進公司的上班族會遇到哪些不便，話題曝光後也掀起網友討論。

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這名網友在PTT的WomenTalk版上發文提到，自己仔細研究各級疫情警戒的規範後發現，一旦達到三級警戒，營業場所與公共空間將暫時關閉，直到第四級警戒才會全面停班停課，根據中央流行疫情指揮中心公布的警戒標準指出，若提升至三級警戒除了維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域外其餘將關閉。

▲5月11日至6月8日提升疫情警戒標準至第二級。（圖／指揮中心提供）
▲5月11日至6月8日提升疫情警戒標準至第二級。（圖／指揮中心提供）
對此，原PO就納悶提問，提升至三級警戒平時仍得上班工作，但餐飲業都被迫關門的話，上班族的午餐該如何解決，「平常都晚歸也不可能自己煮便當帶去公司蒸」，接著他也無奈表示「問題是服務業、便利商店都不開的話，出門在外高工時的上班族該怎麼活下去呢？」。

▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（11）日表示，因應社區傳播風險升高，即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。（圖／指揮中心提供）
問題一出也讓不少有相同困擾的網友齊聚討論，其中就有網友點出倘若真的疫情失控提升至第三級警戒標準，一般餐飲業、超商可能會限制內用，但營業期間會供應外帶，「不能五人室內群聚，只做外帶可以吧」、「三級為什麼不能叫外送？餐廳內只要一個外場一個內場兩人就可以接外送單了」、「台灣不會關餐飲店吧，外食率高的社會一旦關了不止沒得吃，服務業更會餓死」、「不至於吧，再慘也還有微波食品」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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