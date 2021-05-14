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房市／林口怪怪屋將拆　為區域帶來新面容

林口怪怪屋
▲林口怪怪屋將拆除重建，將為當地市容帶來新面貌。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-14 08:30:00

位於新北市林口區文化一路巷弄間的一棟爛尾大樓，因為大樓外型形似閃電，被網友稱為「林口怪怪屋」，也因廢墟感成為網紅拍片景點，日前建商宣布拆除重建，在地房仲表示，過去當地多為發展較久的中古大樓、透天厝，新建大樓後，與一旁將興建的國家檔案館為區域帶來新的風貌，增加房市詢問度。

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林口怪怪屋1997年興建，因建商經營不善而成為爛尾樓，長久以來成廢墟，獨特的建築造型成為拍片景點，知名歌手成名曲「燃燒」MV在此拍攝，去年由在地建商買下，將改建為新的住宅大樓，預計9月將拆除。

信義房屋林口捷運店店長江家祥表示，林口怪怪屋已存在多年，過去林口居住人口還不多的時候，林口怪怪屋對面又是一小片樹林，難免給人陰森的印象，但隨著林口居住人口漸多，年輕人逐漸入住，怪怪屋大樓奇特的造型、像廢墟的荒涼感，反而成為拍片取景的地點，近年更因社群媒體的盛行，成為網紅的打卡熱點。

林口地區的發展進程由文化一路到文化三路循序發展，而林口怪怪屋靠近文化一路跟公園路一帶，周邊房屋多發展較早，為早期發展的商圈，江家祥表示，林口怪怪屋周邊屋齡約20多年的中古大樓，並有少數屋齡10年的中古大樓與透天厝，與林口重劃區域街廓新穎、屋齡較新的印象不太一樣，周邊公園路一帶的房子，房價視社區狀況落差較大，房價區間落在每坪27-32萬之間。

而林口怪怪屋拆除後，將蓋新大樓，可望為當地區域帶來市容改變，信義房屋林口店店長黃愛智表示，未來新大樓蓋好後，可望帶動周邊中古屋，而一旁文化一路、仁愛一路、公園路一帶也將有內政部營建署耗資20億蓋的國家檔案館，屆時市容將帶來新風貌。

江家祥進一步補充，林口怪怪屋周邊房市因為市容較舊、發展較早、離捷運站也較遠，因此大多以在地換屋族群居多，近年也有部分外地首購族因為預算考量，找到這區域，屆時怪怪屋原址新大樓蓋好後，可望增加房市詢問度。

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