房市／林口怪怪屋將拆　為區域帶來新面容

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信義房屋林口捷運店店長江家祥表示，林口怪怪屋已存在多年，過去林口居住人口還不多的時候，林口怪怪屋對面又是一小片樹林，難免給人陰森的印象，但隨著林口居住人口漸多，年輕人逐漸入住，怪怪屋大樓奇特的造型、像廢墟的荒涼感，反而成為拍片取景的地點，近年更因社群媒體的盛行，成為網紅的打卡熱點。
林口地區的發展進程由文化一路到文化三路循序發展，而林口怪怪屋靠近文化一路跟公園路一帶，周邊房屋多發展較早，為早期發展的商圈，江家祥表示，林口怪怪屋周邊屋齡約20多年的中古大樓，並有少數屋齡10年的中古大樓與透天厝，與林口重劃區域街廓新穎、屋齡較新的印象不太一樣，周邊公園路一帶的房子，房價視社區狀況落差較大，房價區間落在每坪27-32萬之間。
而林口怪怪屋拆除後，將蓋新大樓，可望為當地區域帶來市容改變，信義房屋林口店店長黃愛智表示，未來新大樓蓋好後，可望帶動周邊中古屋，而一旁文化一路、仁愛一路、公園路一帶也將有內政部營建署耗資20億蓋的國家檔案館，屆時市容將帶來新風貌。
江家祥進一步補充，林口怪怪屋周邊房市因為市容較舊、發展較早、離捷運站也較遠，因此大多以在地換屋族群居多，近年也有部分外地首購族因為預算考量，找到這區域，屆時怪怪屋原址新大樓蓋好後，可望增加房市詢問度。