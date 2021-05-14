虛擬貨幣玩到爆倉！他睡一覺「慘賠170萬」：本金也蒸發
近年虛擬貨幣在全世界掀起熱潮，連電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)也在近期推崇「狗狗幣」，讓該幣瞬間瘋狂飆漲。不過卻有網友，投資操作虛擬貨幣，結果一覺起來發現慘賠「慘賠170萬」，更讓本金直接蒸發。
編輯中心/綜合報導
2021-05-14 15:47:59
原PO在論壇《Dcard》上發文，他看中狗狗幣的未來發展，便用全倉合約（期貨）購買了不少數量的狗狗幣，結果沒想到14日從睡夢中醒來，一看軟體上的幣值走勢，才發現已經有170萬台幣瞬間消失，等同讓他在一個月之前所賺到的60萬全都不見。
後續原PO也再度投入「本金1百萬」，希望能扛住此波虧損，沒想到後續仍然無法維持，宣告「爆倉」。他也無奈表示，「珍惜生命，遠離合約（期貨）。我知道會被大家嘴，我昨天一整天一直在省思投資策略，以及反省自己，最後還是決定分享給大家，讓大家有個警惕」。
不少網友也紛紛感慨回應，「買狗幣本來就是要做好全賠的準備，畢竟一支完全沒有基本面、技術面的東西，價格全靠消息面拉漲，還拿狗幣開合約真的是一絕」、「敢在睡覺的時候放著合約就算了，還是重壓狗幣根本找死」、「以太比特就算了，狗狗真的不太建議買」、「想要撈一筆就要承擔後果」。（編輯：潘毅）