房市／房仲龍頭應屆畢業生求職增逾1成

我是廣告 請繼續往下閱讀
李宜蓁也提到，信義房屋有許多年輕同仁主動在網路上分享工作開箱文、房仲工作心得，讓求職的人更容易了解信義房屋薪資待遇、員工彈性福利、師徒制教育訓練、二胎生育補助..等，透過這些優於其他企業的員工福利，也扭轉求職者對於房仲業過去的刻板形象。
在今年校園徵才活動中就發現，非應屆畢業的同學(大三甚至大二)前來攤位詢問實習資訊的人數也明顯增加兩到三成，大多覺得房市可期、信義房屋同仁福利佳，希望提前了解不動產業。
而在校園徵才的過程中也發現，男同學常擔心兵役問題影響工作錄取，信義房屋歡迎男同學們畢業前先卡位，面試成功再當兵，信義房屋可保留錄取資格至110年12月31日，等退伍再為信義房屋服務。
現任忠孝玉成店主任業務的蔡易宏，因不希望有職涯空檔，還在當兵時就決定投遞履歷面試信義房屋，退伍就立刻報到，在職期間抱持對房市的敏感以及服務的熱忱，5個月就在競爭激烈的台北市嶄露頭角，一年迅速晉升成為主任業務。
比起專業經驗，信義房屋徵才更看重品格跟熱忱，為了讓更多準畢業生更加了解不動產房仲工作，信義房屋將於5/22及5/30舉辦線上應畢生職涯探索講座，相關活動訊息可詳見信義房屋人才招募網站。