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房市／雙和17生活圈　2處大樓漲最兇

積穗生活圈
▲積穗生活圈4字頭房價，吸引鄰近板橋、永和買盤。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-05-17 18:30:00

根據官方統計，新北市雙和地區17個生活圈中，今年第一季與前一期相比，住宅大樓房價漲幅最高的生活圈永和區為秀朗國小生活圈9%、中和區則是積穗生活圈7%。

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根據中和地政事務所最新公布的雙和生活圈分析報告顯示，在雙和地區17個生活圈中，秀朗國小生活圈則永和7個生活圈中住宅大樓房價漲幅最高，去年第4季每坪單價39.7萬，今年第1季43.3萬，漲幅9%；積穗生活圈為中和10個生活圈中住宅大樓房價漲幅最高，今年第1季平均單價46萬，相較去年第四季42.7萬元，上漲7%。

信義房屋永和秀朗店店長陳彰表示，秀朗國小生活圈的房價相較於頂溪捷運站、永安市場捷運站的房價總價仍較親民，去年下半年以來，自住買盤紛紛出籠。

也因此去年下半年以來秀朗國小生活圈的自住買盤增加很多，今年以來買氣仍不減，又因秀朗國小生活圈中古公寓占比較高，也讓相對稀有的電梯大樓更為熱門，而屋齡較新的大樓選擇性少，也帶動屋齡20年的大樓買氣，推升房價，陳彰表示，屋齡20年的大樓平均單價在50-55萬，與新古屋平均單價60萬的差距縮小。

會在秀朗國小生活圈購屋的族群，陳啓彰說，除了注重近福和橋、離北市近的地利之便，再來就是看中秀朗國小、秀山國小雙學區，國中有永和國中、福和國中，因此有許多家有幼兒的首購族、首換族居多。

而中和區去年住宅大樓房價漲幅最高的是積穗生活圈，最知名的商場是環球購物中心。信義房屋中和積穗店店長曾駿杰表示，積穗生活圈週邊生活機能佳，很好收租，因此以往屋主即使沒有自住，也不會出售，通常會選擇出租，而去年下半年以來房市環境轉好，屋主更捨不得賣了，因為把房屋賣掉後放在銀行領薄利，又無法抗通膨，還不如穩定收租的報酬佳。

因此去年下半年年來釋出量少，消費者選擇性緊縮，來自中和區、板橋區、永和區的買盤選擇少，供需落差帶動價格明顯上揚。曾駿杰進一步說明，從積穗生活圈騎車10分鐘就到新板特區、永和市區，但鄰近2區的單總價都很高，因此往房價4字頭的積穗生活圈移動，而不遠處也有遠東世紀廣場的中小企業人口紅利，產業的居住剛需也推動房價漲幅。

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