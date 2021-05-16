  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

客人點「防疫囤貨訂單」！外送員扛21公斤苦嘆：太沒良心

▲有網友發現，foodpanda外送箱上的圖案，竟然有分「紅眼」和「黑眼」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
▲近期台灣本土確診人數不斷上升，不少民眾也選擇乖乖待在家，使用外送服務避免增加感染風險。示意圖與內文無關。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 16:41:52

近期台灣本土確診人數不斷上升，今（16）日更破紀錄新增206例確診。不少民眾也選擇乖乖待在家，使用外送服務避免增加感染風險。不過就有外送員接到防疫期間的「囤貨訂單」，忍不住感慨「太沒良心了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》分享今（16）日跑單遇到的單，只見有客人使用生鮮外送服務分別點了「3瓶1.5公升純水以及5公升、6公升、6.2公升的桶裝水」，一加總起來，重量就高達21公斤。

▲外送員接獲客人的防疫奇訂單，忍不住上網抱怨。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）
▲外送員接獲客人的防疫奇訂單，忍不住上網抱怨。（圖／翻攝《外送員的奇聞怪事》）
這不禁讓原PO無奈，「雖然疫情期間接到這種單一點都不意外，但還是要說聲客人沒良心、系統也有問題，應該要限制訂大水的量才對啊？」

不少同行外送員也紛紛感慨，「我會棄單，扛不了也載不了」、「我們是騎車又不是開車」、「這內容不開車怎麼運」、「這種訂單根本外送箱摧毀者⋯⋯」「我載到這個都會擔心貨架撐不撐的住，還有騎的時候重心超不穩」「、訂這種東西的腦袋都不知道裝什麼，你知道外送員騎的是機車嗎？」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.1%1.9%
2021-05-14-2021-05-17
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
即時
推薦閱讀