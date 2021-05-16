客人點「防疫囤貨訂單」！外送員扛21公斤苦嘆：太沒良心
近期台灣本土確診人數不斷上升，今（16）日更破紀錄新增206例確診。不少民眾也選擇乖乖待在家，使用外送服務避免增加感染風險。不過就有外送員接到防疫期間的「囤貨訂單」，忍不住感慨「太沒良心了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-16 16:41:52
一名外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》分享今（16）日跑單遇到的單，只見有客人使用生鮮外送服務分別點了「3瓶1.5公升純水以及5公升、6公升、6.2公升的桶裝水」，一加總起來，重量就高達21公斤。
這不禁讓原PO無奈，「雖然疫情期間接到這種單一點都不意外，但還是要說聲客人沒良心、系統也有問題，應該要限制訂大水的量才對啊？」
不少同行外送員也紛紛感慨，「我會棄單，扛不了也載不了」、「我們是騎車又不是開車」、「這內容不開車怎麼運」、「這種訂單根本外送箱摧毀者⋯⋯」「我載到這個都會擔心貨架撐不撐的住，還有騎的時候重心超不穩」「、訂這種東西的腦袋都不知道裝什麼，你知道外送員騎的是機車嗎？」。（編輯：潘毅）
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