台北空城畫面曝光！小巨蛋牆閃耀「暖心8字」 外媒讚翻
台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，昨（16）日晚間，一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享台北小巨蛋周邊的街景，畫面幾乎空無一人，小巨蛋外牆螢幕更閃耀著「防疫期間，臺灣加油」的鼓勵標語，台灣民眾的高配合度也讓外媒狂讚「很自律！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 07:03:27
原PO表示，在家窩了兩天，剛剛戴好口罩出去散個步，發現敦化北路上車輛寥寥無幾，看到最多的是公車和外送員，感嘆「台北真的變得好安靜」。他隨手拍下敦化北路的兩個路口，以及小巨蛋廣告牆放送的「防疫期間，臺灣加油」的鼓勵標語，信心喊話「希望這波疫情快快好轉，大家一起加油！」
畫面曝光之後，讓全場網友忍不住驚呼「路上真的都沒什麼人」、「希望大家一切安好」、「台灣加油，昨天下午開始到今天整天就一直躲在家裡沒出門」、「很好，請繼續！」「明天上班日大考驗了」、「在台北這樣一個大城市，雖然這事件並不是一件值得驕傲的事情，但這樣的表現，身為台灣人真的該感到驕傲，如果能因此斷絕傳染鏈，那真的該感到自豪！在這塊土地上，或許有著數不盡的缺點，但台灣人民的自律，絕對是最值得自豪的！台灣加油！」
對此，馬來西亞《中國報》16日報導有關台灣疫情之下，雖然台北市還未宣布封城，但台北街頭空蕩蕩的畫面曝光，令人不禁讚嘆「台北民眾配合防疫的程度非常讓人讚賞！」平時熙來攘往的街道已經變得一片寂靜，非常自律。（編輯：賴詠璿）
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