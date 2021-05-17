  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

韓染疫者「坐咖啡廳2hrs」全店確診！店員2關鍵舉動倖免

▲南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 07:39:51

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，昨（16）日部落客《台灣妞韓國媳》在臉書分享，南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《台灣妞韓國媳》表示，在這波疫情之下，感受到台灣人的驚慌，她覺得適度的驚慌是很好的，因為可以幫助防疫，同時和網友們分享，南韓曾有一個咖啡廳爆發超級傳染者，因為確診者是坐在出風口的位子，脫下口罩講話2個小時，導致咖啡廳內的客人通通染疫，就算只短暫待了10分鐘的客人，因為有把口罩拿下來喝東西，所以也中鏢。

《台灣妞韓國媳》指出，在咖啡廳內工作好幾個小時的店員卻全部都沒事，全因他們一直戴著口罩，以及都有遵守洗手的防疫習慣，強調「所以這個故事告訴我們，室內空間口罩戴好（密合度服貼的）和勤洗手，就可以達到很好的防疫效果」，並稱「不要過度恐慌，我看有些人看到動線重複就崩潰，每個人做好自己的防疫，會沒事的」。

▲南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。（圖／翻攝自《台灣妞韓國媳》）
▲南韓曾出現一名超級傳播者到咖啡廳用餐，導致在場顧客通通中鏢，唯獨店員幸運逃過一劫，全因做好非常關鍵的2個舉動。（圖／翻攝自《台灣妞韓國媳》）
貼文短短不到一天時間，吸引逾2.2萬人次按讚回響，網友紛紛回應「感謝提醒，這真的是個很重要的宣導」、「我們現在所做的每一件小事，洗手、戴口罩、減少不必要的移動，都是在守護台灣」、「謝謝妞兒安撫我們不安的心，我們需要的是冷靜防疫」、「口罩和消毒不群聚真的很重要」。（編輯：賴詠璿）

▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.8%2.2%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀