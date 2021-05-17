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店員苦求關掉「iPhone一功能」！她憂曝染疫風險：超討厭

▲荔枝兒在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲荔枝兒在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 08:36:10

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周激增452例本土個案，中央流行疫情指揮中心宣布台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施。對此，美妝網紅荔枝兒昨（16）日深夜在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。

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荔枝兒在動態中分享，收到一位商家店員私訊委託幫忙宣導，「如果手機是用Face ID解鎖，或是要結帳付款，請你把它改為密碼，不然會直接把口罩脫了，曝露在結帳者面前，彼此尊重保護很重要，麻煩各位了！」

荔枝兒忍不住稱讚「超棒的建議，大家學起來，不管是手還是手機都要消毒喔！」她坦言「我不知道可以關掉，我超討厭Face ID付款功能，謝謝妳的貼心，防疫期間大家都要注意安全」。

▲荔枝兒在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face
▲荔枝兒在社群動態分享，有店員希望能宣傳要求客人關閉iPhone的Face ID功能，否則很可能因為一個小動作增加染疫風險。（圖／翻攝自荔枝兒IG）
據了解，中央流行疫情指揮中心昨（16）日公布新增206例本土病例，創單日新高，其中新北市97例（以板橋區32例為多）、台北市89例（以萬華區58例為多），以及彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、台中市1例。（編輯：賴詠璿）

▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
▲國內疫情持續延燒，本土確診個案昨（16）日達206例，其中有97例全都在新北市，讓民眾無不精神緊繃。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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