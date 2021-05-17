直播／本土疫情止不住？陳時中親自說明

台灣新冠肺炎疫情面臨嚴峻挑戰， 光是15日、16日就已有破百例本土確診案例，就怕疫情越演越烈，中央、地方也陸續各採取各種防堵措施，今(17)日台北市政府臨時宣布明天起高中以下停課到5月28日，包含公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班、安親班、課後照顧中心、托嬰中心。
要聞影音中心/綜合報導
2021-05-17 14:00:00
不過，一早新北市板橋區亞東醫院證實院內共有7人確診，目前採取門診降載且住院病人只出不進，並對住院病人擴大篩檢。另外，經濟部今日指出，有同仁曾前往特定疫情熱區附近，並出現不適症狀，經採檢後也為新冠肺炎確診個案，經濟部隨即啟動分區辦公應變機制，展開本部分區辦公(分二區)相關作業，未來兩區人員杜絶越區交流，實體公文嚴禁跨區分流，必要的會議將盡量採視訊方式辦理。
針對台灣疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心宣布，今（17）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請全民一同跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。