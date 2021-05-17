前晚就知確診數！篩檢站醫護曝「真心話」：1天比1天揪心
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增333例本土個案，台灣連續三天本土個案破百例，隨著疫情升溫，不少民眾也紛紛湧入急診室篩檢，讓第一線醫護忙翻。對此，就有一名急診醫護員表示自己負責戶外快篩站，指出每日篩檢民眾一天比一天多，甚至透露前一天晚上都能大概推估出確診數，讓他十分揪心，文末也沉重呼籲民眾「沒事真的別亂跑醫院！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-17 15:31:28｜2021-05-17 16:15:07
中央流行疫情指揮中心今日公布新增335例COVID-19確定病例，期中為333例本土個案，2例境外移入。根據指揮中心統計，截至目前國內累計245801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含236103例排除），其中2017例確診，分別為1081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1123例解除隔離、882人住院隔離中。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己連續好幾天頂著烈日在戶外篩檢站值班，「今天終於能放假喘口氣了，這幾天下班都脫水+頭痛，衣服濕的像跳進游泳池爬出來…急診也搞得跟野戰醫院一樣…下班除裝後，立馬灌下2000 C.C.的水+運動飲料」。
原PO指出，最近到急診室篩檢的民眾一天比一天多，且下班後醫護人員要處理的病歷量多到讓他們得到很晚才下班。他也透露，前一天晚上大概都能知道白班加上大夜班的確診數量，進而推估明天的確診數，「所以下班前看到那些數字真的一天比一天更令人揪心…」。
看著排隊人龍依舊越來越長，他也心酸表示「堪比搶PS5的排隊隊伍，真的很擔心大家會在那邊群聚感染…所以沒事真的別亂跑醫院，原本沒事都可能因為排隊就被傳染了」。
貼文一曝光，就引來不少網友留言感謝，「辛苦了，感謝醫護人員的付出！」、「醫護人員，辛苦了」、「辛苦了QQ」、「謝謝你！我能做的只有什麼都不做當廢宅QQ」、「真的辛苦了！這天氣穿那樣真的受不了」、「敬禮！醫護才是應該要大力保護的」、「辛苦了！自己也要注意保重身體」、「辛苦了! 願一生平安」。
隨著國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳雅雲）
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