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前晚就知確診數！篩檢站醫護曝「真心話」：1天比1天揪心

台北市萬華區擴大篩檢所設立「發燒篩檢站」，指揮中心指出14日北市中興及剝皮寮快篩525人，有62人呈陽性，陽性篩檢率10%。（圖／台北市政府提供）
▲近期本土疫情嚴峻，許多民眾紛紛湧入急診室篩檢，就有名負責戶外快篩站的醫護分享這幾天的心境，而在網路上掀起討論。圖為台北市萬華區篩檢站。（示意圖，圖中人物與本文無關／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 15:31:28｜2021-05-17 16:15:07

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增333例本土個案，台灣連續三天本土個案破百例，隨著疫情升溫，不少民眾也紛紛湧入急診室篩檢，讓第一線醫護忙翻。對此，就有一名急診醫護員表示自己負責戶外快篩站，指出每日篩檢民眾一天比一天多，甚至透露前一天晚上都能大概推估出確診數，讓他十分揪心，文末也沉重呼籲民眾「沒事真的別亂跑醫院！」

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中央流行疫情指揮中心今日公布新增335例COVID-19確定病例，期中為333例本土個案，2例境外移入。根據指揮中心統計，截至目前國內累計245801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含236103例排除），其中2017例確診，分別為1081例境外移入，883例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。確診個案中12人死亡、1123例解除隔離、882人住院隔離中。

▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
▲本土疫情止不住，指揮中心今（17）日公布有333例確診，台北市新增158例最多，新北市也有148例。（圖／NOWnews製作）
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示自己連續好幾天頂著烈日在戶外篩檢站值班，「今天終於能放假喘口氣了，這幾天下班都脫水+頭痛，衣服濕的像跳進游泳池爬出來…急診也搞得跟野戰醫院一樣…下班除裝後，立馬灌下2000 C.C.的水+運動飲料」。

原PO指出，最近到急診室篩檢的民眾一天比一天多，且下班後醫護人員要處理的病歷量多到讓他們得到很晚才下班。他也透露，前一天晚上大概都能知道白班加上大夜班的確診數量，進而推估明天的確診數，「所以下班前看到那些數字真的一天比一天更令人揪心…」。

看著排隊人龍依舊越來越長，他也心酸表示「堪比搶PS5的排隊隊伍，真的很擔心大家會在那邊群聚感染…所以沒事真的別亂跑醫院，原本沒事都可能因為排隊就被傳染了」。

▲因應新冠肺炎疫情在萬華地區逐漸擴散，台北市政府在萬華區周圍開設四個快篩站，圖為剝皮寮文化街區的快篩站。（圖／翻攝黃珊珊臉書）
▲因應新冠肺炎疫情在萬華地區逐漸擴散，台北市政府在萬華區周圍設立快篩站，圖為剝皮寮文化街區的快篩站。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝黃珊珊臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友留言感謝，「辛苦了，感謝醫護人員的付出！」、「醫護人員，辛苦了」、「辛苦了QQ」、「謝謝你！我能做的只有什麼都不做當廢宅QQ」、「真的辛苦了！這天氣穿那樣真的受不了」、「敬禮！醫護才是應該要大力保護的」、「辛苦了！自己也要注意保重身體」、「辛苦了! 願一生平安」。

隨著國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳雅雲）

▲行政院公布的第三級警戒防疫指引。（圖／行政院提供）
▲行政院公布的第三級警戒防疫指引。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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