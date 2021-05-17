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有內鬼？鄉民早上自爆「夢到確診333例」　2小時後網傻眼

▲中央疫情指揮中心今（17）日再宣布增加333例本土個案。（圖/衛福部）
▲中央疫情指揮中心今（17）日再宣布增加333例本土個案。（圖/衛福部）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 15:10:27

台灣本土疫情持續升溫，疫情指揮中心今（17）日公布，本土確診個案再新增333例，顯見疫情相當嚴峻。不過，就在指揮中心公布數字之前，就已經有鄉民上午在PTT自爆，剛剛睡覺時，做夢夢到今天本土確診個案為333例，沒想到該數字，真的與指揮中心公布的數字一個不差，引發熱議。

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一名網友在上午11時37分於PTT發文「剛剛太累不小心趴在辦公桌上睡著了，睡到一辦半抬頭看到螢幕居然亮起斗大的333數字，眼睛差點被閃瞎，往後一跳，居然從椅子上摔到大樓，滿身大汗的嚇醒了！不知道這樣應該去哪裡收驚，求各位大大給的指示，請大家一定不要相信謠言，一切數字要以指揮中心公告的為主喔。」

▲一名網友宣稱自己做夢夢到今天確診病例333例，結果真的與指揮中心公布病例數相同。（圖/PTT）
▲一名網友宣稱自己做夢夢到今天確診病例333例，結果真的與指揮中心公布病例數相同。（圖/PTT）
結果貼文一出，不少網友紛紛回應「已檢舉文章到衛福部了，謝謝」、「台灣疫情這樣還要開玩笑？」、「好笑嗎？無聊的人」、「已經檢舉備份，準備吃罰單吧」、「罰多少再請你分享給版友們」、「可憐之人，這麼無聊的事情也掰的出來」、「不要刪喔，準備等收三百萬的罰款」。

結果正當網友罵聲不斷之時，指揮中心於下午兩點召開例行記者會，宣布今天本土確診個案為333例，竟然與該鄉民爆料相同，不少網友看完記者會後傻眼表示「啥鬼啊，你不是內鬼是啥」、「這個人是內部官員吧，太扯」、「X，有內鬼」、「總是有人可以提前知道，真的很神奇」、「不管你的資訊是真是假，踩在中央之前都不可取，檢舉起來」。

而對於最近疫情爆發，網路上假消息滿天飛，指揮中心今天也再次強調，關於確診個案以及疫情相關資訊，請以指揮中心或各地方政府公布消息為主，籲請大家切勿散播或轉傳不實疫情資訊，避免觸法，接獲來源不明或未經證實之疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役，請民眾注意。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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