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開盤重挫500點！他驚「也還好」　內行嘆：慢慢殺才可怕

▲許多年輕人會想投入股市獲取巨額利潤，更勝於讀好書、找一份好工作，但本末倒置是否真能成功實現財富自由？示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲受到本土疫情大爆發影響，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，不過就有網友認為「也還好」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-17 22:03:44

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫衝擊，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，整個盤面綠油油，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，失守半年線。不過就有網友認為，時值疫情爆發時期，跌勢似乎比預期還少，貼文一出，掀起熱議，就有內行網友表示「慢慢殺才最可怕，每天跌500點，全民信心直接崩」。

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該名網友在PTT以「才跌500，看起來真的還好」為題發文，表示「雖然一堆融資斷頭，但是這跌勢，看起來沒有想像中的兇，前幾天的低點，先破了再說」。

▲受到本土疫情大爆發影響，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，不過就有網友認為「也還好」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）
▲受到本土疫情大爆發影響，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，不過就有網友認為「也還好」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）
貼文一出，立刻掀起熱議，「每天500才恐怖好嗎」、「已知利空，大家可能快鈍化了吧」、「分批分天跌，這樣更慘，會信心潰散」、「慢慢殺才最可怕」、「每天500跌下去，全民信心崩盤」、「國安基金想護盤當然穩，後面能量不足再開始摔」、「每天這樣我就問你怕不怕」、「每天都這樣跌，就不會還好了」；不過，也有人認為，「看看國外，台灣人要勇敢一點」、「每次都這樣，一堆人看跌，結果都漲上去了」、「去年美股也沒有跌啊，別怕」、「大家都看空就不會崩啦」、「政府會出手，不會這麼難看」。

因國內本土疫情大爆發，台股失守半年線，國安基金是否進場，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華在晚間19點30分召開記者會說明，表示在經過密切關注情勢發展後，暫不進場，同時也向投資人信心喊話，必要時將會立即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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