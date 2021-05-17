開盤重挫500點！他驚「也還好」　內行嘆：慢慢殺才可怕

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫衝擊，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，整個盤面綠油油，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，失守半年線。不過就有網友認為，時值疫情爆發時期，跌勢似乎比預期還少，貼文一出，掀起熱議，就有內行網友表示「慢慢殺才最可怕，每天跌500點，全民信心直接崩」。





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該名網友在PTT以「才跌500，看起來真的還好」為題發文，表示「雖然一堆融資斷頭，但是這跌勢，看起來沒有想像中的兇，前幾天的低點，先破了再說」。





▲受到本土疫情大爆發影響，台股今（17）日賣壓沉重，早盤重挫逾550點，終場下跌473.20點，以15353.89點作收，不過就有網友認為「也還好」，貼文一出，掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）

而

因國內本土疫情大爆發，台股失守半年線，國安基金是否進場，

國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華在晚間19點30分召開記者會說明，表示在經過密切關注情勢發展後，暫不進場，同時也向投資人信心喊話，必要時將會立即召開臨時委員會議，就後續因應措施進行討論。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



