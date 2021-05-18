送瓦斯卻沒人在家！對講機突冒「聲音」抖爆 真相無言了
台灣疫情持續升溫，指揮中心也在昨（17）日宣布新增333例本土確診個案，因此許多民眾都盡量在家不出門，也減少了人與人之間的互動。不過，就有名送瓦斯的網友指出，他日前送瓦斯到一間沒人的住宅，裡頭的燈光昏暗且感到涼意，他立刻換完瓦斯就想走，結果卻聽到對講機傳來聲音，真相曝光後，讓他相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-05-18 11:35:26
原PO日前在《靈異公社》表示，自己送瓦斯到某戶住宅，但門鈴按了很久，門才自動打開，他當下也沒想太多，打算趕快執行任務。沒想到的是，無論他怎麼呼喊「送瓦斯」，就是得不到屋主的回覆，只見屋內完全沒開燈，神明廳似乎也才剛點完香，「感覺有點奇怪，他家也沒開冷氣、電風，但很明顯感覺到涼意」。
原PO決定趕快換完瓦斯，並逃離這間房子，「一衝出去我頭真的很暈，我在想應該是很喘，然後一出來又一直曬太陽，但不管了」，當他正要騎走時，對講機卻突然傳出詭異的聲音，這時才聽到屋主說「等一下！錢我放門口花旁邊」，這讓他疑惑「為何剛剛沒人回應？」
屋主解釋，其實是因為疫情的關係，所以才害怕的躲在二樓，直到原PO換完瓦斯離開。他聽完後相當傻眼，也忍不住說「我剛剛才害怕勒，而且你們叫瓦斯都不在，等等少東西如果怪我們，我們很衰欸」。
事後，原PO也呼籲，「在這邊說一下，我們都會戴口罩，但你們叫瓦斯還是會怕我們送去的話，可以問店家地址然後自己去載，真的可以，目前我們店現在都這樣跟客人說，而且確實很多人都自己來載，防疫從你我做起，台灣加油」。
貼文曝光後，網友們紛紛笑說，「真的會被屋主笑死欸」、「好笑，疫情的確比鬼可怕」、「你知道我多緊張的在看嗎⋯」、「還以為這家人祖先幫他開門還有付錢」、「大哥好佛心，沒人回應還是主動換完瓦斯」、「他躲在二樓偷看你才恐怖」、「被瓦斯耽誤的靈異小說作家」、「看到後面，我笑了」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。