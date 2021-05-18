院內感染？亞東醫說明病患死亡原因 同仁19日進行3採
新北市板橋亞東醫院今（18）日證實，8D出現死亡個案，但非指標個案，該個案係屬高齡且有多重慢性疾病；此外，目前有2位護理師在2次採檢時呈陽性反應，已安排隔離病房，同時也加強擴大匡列與防疫措施，預計5月19日對同仁進行第3次採檢。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-18 13:13:25
亞東醫院表示，死亡的病患為86歲男性，長期臥床，本身有高血壓、糖尿病、慢性腎臟病、胃潰瘍及肺阻塞與肺纖維化病史，且固定服藥，身上有氣切管路，鼻胃管與尿管長期使用；本次因肺炎併發肺纖維化急性惡化，併有尿道感染，今年4月26日至急診並於隔日住院，當時檢驗為陰性。
亞東醫院說，由於病患多重疾病，病情複雜加上年紀大，家屬有簽署不急救同意書，因長期臥床，本次住院也有併發腸阻塞的情形；此外，因其他病室有檢測出陽性，因此對病患進行鼻腔的採檢，5月15日第一次採檢為陰性，5月16日傍晚第二次採檢為陽性，5月17日凌晨轉入負壓隔離病房。
5月17日下午1點左右護理師探視時，生命跡象正常，並進行鼻胃管護理，之後再度探視，發現病患無生命的跡象，病患於17日的下午2點左右病逝；並解釋，亞東醫院副院長邱冠明於昨日的上午11點接受聯採，加上疫情的變化都需先通報主管機關後再發布，因此才於今日公布病患死亡的訊息。
亞東醫院指出，死亡的病患為8D16-2，5月14日上午封鎖8D病房，第一時間先進行有擴大的採檢，但依傳染病防治法，需配合中央疫調匡列可能的接觸者分風險等級後，告知當事人、陪病家屬或看護。