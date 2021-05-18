疫情嚴峻！北漂女大生「超強裝備」搭高鐵返鄉　眾人狂讚

本土疫情大爆發，不僅台北、新北市進入三級防疫警戒，其他各縣市政府也祭出準三級警戒和防疫因應措施；而政府也不斷呼籲民眾盡量待在家，減少不必要的外出，並請停課的學生們避免返鄉、跨縣市的移動，以減少病毒擴散風險，不過就有一名女網友發文，表示自己雖然還是回家了，但從出發到抵達都做了萬全準備，貼文一出，網友全讚爆。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我回家了，但是我也盡力了」為題發文，表示現在很多人在爭論到底要不要回家，雖然能不回家是最好，但她認為政府沒有規定，因此還是能回家，「畢竟很多人也不得以，或是家人要求，我也是其中之一，但是我認為我盡力做到最好，雖然不盡完美，但是保護自己也保護他人」。





原PO接著提到，這趟回家的「交通方式」，原本要租車開回去，減少暴露在公共場所的風險，但是因為只有她自己一人，所以家人不准，怕她獨自開車4小時太危險，所以只好搭高鐵回去；至於「防疫措施」，原PO提及，在搭捷運的路上雖然人少，但也不能鬆懈，她光是口罩就戴了兩層，還戴上實驗用的白手套，酒精則是不停地噴，就連回家的行李箱、輪子也都噴好噴滿。





▲女大生PO出返家裝備。（圖／翻攝自《Dcard》）

雖然原PO回家和爸媽說要這樣自主管理時，爸媽覺得她太誇張，「但真的好險最後有站穩立場，我覺得當然有許多不便，家人可能也想團聚，但在這樣的情況下，真的要先好好保護他們，也保護自己，如果回家了，真的沒關係，一樣在家裡好好的防疫，因為家中長輩的免疫力真的沒有我們好，要多多互相cover才是上上策」。





貼文一出，網友全讚爆，「這種防疫精神很值得推崇」、「好棒，至少好好做好防疫，希望身邊的人也確實做，不要外出」、「如果每個選擇回家的人都跟妳一樣這麼做就好了」、「我去大醫院花了$5000篩檢確定安全才回家，至少家人比錢重要」、「保護自己就是保護著身邊的人」。（編輯：郭佩蓉）



