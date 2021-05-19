房市／疫情影響　這類型房屋較受歡迎

新冠肺炎疫情自去年初爆發，台灣也在近日遭逢本土群聚疫情爆發。網友好奇，受疫情影響，民眾購屋偏好是否會有所改變，例如更加喜愛戶數少、室內空間較大的產品，又或是多買第二戶住宅等。對此，專家指出，若疫情愈趨緊繃，或是長時間未解決，戶數適中且有管理的社區，或是住宅密度不要太高的地點等，都可能成為買方指名度較高的選擇，另如購置第二戶住宅的誘因也可能提高。
財經中心/綜合報導
2021-05-19 08:30:00
網友盤點目前常見的房屋類型，包括租屋族較多社區大樓、戶數單純的大樓或華廈、公寓、透天等，好奇在疫情影響下，是否影響購屋族的偏好？例如租屋族多的大樓，出入難免複雜，一旦管理不佳，整體風險更高，而公寓、透天相對出入單純，也較不受停水停電所衝擊。有網友認為，除了依房屋類型區分，由於疫情影響，在家的時間拉長，會使買方對室內使用空間的需求提高；也有人說，有資金或高風險職業者，購置第二戶住宅的需求可能也會提高。
信義房屋濱海捷運店店長李世堯表示，全球疫情爆發一年多，過去台灣控制相對得宜，直到近日才爆發本土群聚，因此買方購屋偏好上還未見明顯變化，仍以基本需求面為主。不過，若疫情持續緊繃，或是全球遲未恢復正常運作，在建物硬體、社區維護、地點選擇等三方面，的確有可能出現指名度較高的條件要求。
李世堯說明，硬體設施部分，目前已有新建案標榜單層排氣、配置淨水系統及全熱交換器，可能吸引買方目光；社區維護上，戶數適中（不大於500戶）又有良好管理的社區大樓會成為首選，但公寓與華廈雖戶數也少，管理仍相對較不足，指名度上應不會有太大改變；最後在地點的選擇上，若不需每日通勤者，可能就會更願意往市郊區塊購屋，避開稠密的人口及住宅。
信義房屋農十六店店長吳宗德也表示，過去就有許多北部客會南下購置第二間住宅，作為收租置產或退休、休閒宅使用，如今疫情趨於緊繃，跨區域購屋的可能性的確也會提高，主要是趁目前市場上普遍認為議價空間較大時進場，或是仍有自住、置產配置的性需求，可能都會提前佈署，選擇跨區域購買第二宅