在家工作別只吃泡麵！譚敦慈曝「防疫6招」　第4點被讚爆

台灣近日新冠疫情嚴峻，連續4日都破百例本土確診，雙北自15日起也進入第三級防疫警戒，教育部今（18）日更宣布全台停課不停學，不少民眾待在家中也只能改變飲食習慣與作息，降低染疫風險。已故毒物專家林杰樑的遺孀，同時也是林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈對此也在臉書上分享居家防疫可以做到的6件事，提供國人健康防疫。

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▲受到本土疫情爆發影響，許多公司為了防疫，紛紛開始要求員工在家遠距上班，對此，就有網友好奇「在家上班有啥優點」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

× ▲受到本土疫情爆發影響，許多公司為了防疫，紛紛開始要求員工在家遠距上班，對此，就有網友好奇「在家上班有啥優點」，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自unsplash）

譚敦慈在臉書表示，疫情期間在家，我們可以這樣做：

一、維持生活作息正常規律，不熬夜。

二、不要只吃泡麵、罐頭，健康飲食可以每天吃一碗煮熟的深綠色蔬菜（如菠菜、地瓜葉、青江菜等）、一碗白色蔬菜（如高麗菜、白花菜、筍子、菇類）、2個如拳頭大小的水果。

三、適度蛋白質，可以從豆魚蛋肉攝取。

四、即使在家也要穿合身的衣服，才不會過度飲食。

五、不要一直盯著電視電腦或手機，每半個小時站起來活動，最好讓每個關節都活動到。

六、趁疫情期間多出來的時間清掃環境，每次完成一小部分會更有成就感，把不用的物品回收，保持環境清潔衛生有助健康。

▲在家防疫該怎麼吃才能注意營養均衡、維持免疫力？譚敦慈分享六招在家工作可以做的事。（示意圖／取自pixabay）

× ▲在家防疫該怎麼吃才能注意營養均衡、維持免疫力？譚敦慈分享六招在家工作可以做的事。（示意圖／取自pixabay）

此外，譚敦慈也分享了林家早餐食譜：

白煮蛋1個、核桃4顆、1/4顆火龍果、1/8顆鳳梨、1/4顆酪梨切片加上無糖優格2匙（水果可以任意選擇）、黑咖啡一杯、地瓜3片。

地瓜做法：

地瓜去皮洗淨放電鍋蒸，蒸後取出風乾，待地瓜涼後切厚片平舖烤盤，烤箱120度預熱10分鐘後放烤箱烤50分鐘，烤乾放涼後以保鮮盒裝好放冰箱冷藏，冷藏可放一周。（編輯：楊智傑）