灑水蔬菜不新鮮？內行揭「市場最髒6食材」：菜販都不吃

菜市場裡應有盡有，你想得到的食材基本上不會買不到，許多家庭主婦都特別喜歡到市場購買生鮮蔬果。不過，市場由於東西種類多，加上賣的是食物居多，因此難免較雜亂一些，尤其現在天氣越來越熱，很多食材都很容易壞掉，我們在購買時務必當心，浪費錢事小，影響家人健康就得不償失了。近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就分享了「堪稱菜市場裡最髒的6大食材」，菜販從來不給自己的家人吃，但是很多人卻經常買。

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1、摸起來有黏膩感的豆腐





很多人都喜歡吃豆腐，價格便宜而且營養豐富，吃法更是多種多樣，但是在買豆腐時，我們需要注意，盡量在早上或是中午前購買，這個時候的豆腐更新鮮。夏天天氣熱，豆腐放上一天，基本上很容易腐壞。而我們在購買豆腐時可用手指輕輕摸一摸，感受一下，如果是摸著發黏的，說明已經變質了，千萬別買！壞掉的豆腐還會散發著一股酸味，也是很容易聞到的。另外，有的商販為了讓豆腐看起來美觀，會注入一些化學物質，這種豆腐看起來又白又亮，但是這樣的豆腐對身體健康是不利的。正常的豆腐是有些發黃的顏色，這一點大家在買豆腐的時候也要注意。





2、顏色發黑的紅薯





紅薯本是屬於秋冬季節的食物，現在這個季節在售賣的大多是去年秋天的，保存到現在，其口感味道以及營養都會大大流失。有的商家保存不當，會出現紅薯發黑，有黑斑的現象，這樣的紅薯其實已經壞掉了，會產生毒素，食用過量的話可能會出現腹痛、嘔吐等現象。這個季節若想吃紅薯，我們要挑選表皮光滑完整、沒有皺褶和傷痕的，且摸起來手感要夠硬實。





3、泡好的木耳





木耳是一種營養價值很高的食物，很多人都經常吃，尤其是黑木耳，特別受歡迎。在菜市場裡，不僅有乾木耳，往往還有已經泡發好的濕木耳，濕木耳看起來非常方便，但其實卻不乾淨，因為木耳的褶皺中很容易藏污納垢，泡發以後的木耳，在潮濕的環境下更容易滋生細菌，甚至變質，所以我們在買木耳時盡量選擇乾木耳來購買。現在天氣熱了，木耳泡發也很容易，加入溫水和食鹽，基本上10分鐘就能泡好了。另外，在購買黑木耳時要注意，正常的黑木耳正面為黑褐色，背面有些發白的。





▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》近日分享了「堪稱菜市場裡最髒的6大食材」，菜販從來不給自己的家人吃，但是很多人卻經常買。（示意圖／取自pixabay）

4、暴露在空氣中的醃菜





醃菜是我們生活中很常見的一種小菜，平時吃粥時總少不了要來點。而菜市場裡的醃菜種類很多，不少人經常會買上好幾種帶回家吃，但某些菜市場裡的醃菜都是直接暴露在空氣中，人來人往會帶起灰塵，甚至人們說話的口沫也會到處飛，難免會落到醃菜上。加上現在溫度高，更容易滋生細菌，且醃菜本身的鹽含量也很高，吃多了對身體不好，大家還是少吃為妙。





5、灑水的蔬菜





天氣熱了，一些蔬菜擺放時間久一些，就容易出現萎縮的現象，一些商販就會不斷往蔬菜上來灑水，讓蔬菜看起來很新鮮，但是蔬菜中的一些營養成分都是極易溶於水的，在噴水的過程中難免隨之流失，那麼營養成分就會大大降低，而且過分噴水的蔬菜在稱重的時也會比較壓秤，我們購買起來相對不划算，價錢較貴。





6、醃好的肉類





周末的時候，很多人都喜歡吃點燒烤，放鬆又解饞，所以不少人會到市場買好食材自己在家裡做。而菜市場裡也正是迎合了大眾的需求，會推出一些醃製好的肉類，舉凡雞肉、牛肉、羊肉和豬肉等，基本上拿回家就可以直接烤了，看起來非常方便也很誘人。不過，這種肉類也是菜場裡最髒的一類食物，經過醃製後，肉類原本的面貌我們是看不到的，醃製前用到的是鮮肉還是冷凍肉？肉質是否新鮮？我們難以判斷，所以醃製好的肉類雖然方便，但是最好少買，還是盡量購買新鮮的肉類自己製作比較衛生。（編輯：許苡晴）



