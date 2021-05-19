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準三級警戒採嚴格標準　鄭文燦：將設30個篩檢站篩檢

▲因應社區篩檢需求，鄭文燦表示，衛生局規劃在全市設置30個社區篩檢站，今、明兩天會完成3站。（圖／桃園市政府提供）
▲因應社區篩檢需求，鄭文燦表示，衛生局規劃在全市設置30個社區篩檢站，今、明兩天會完成3站。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-19 13:11:39

疫情延燒，近日國內本土病例累積破千，桃園市確診個案也累積66人，市長鄭文燦今（19）日宣布，目前準三級警戒仍需提升等級採取嚴格標準，桃園、蘆竹、龜山三區因與雙北往來密切，確診足跡多、居隔人數增加，希望民眾不做任何跨縣市家庭拜訪跟交流；另外桃園將設置30個篩檢站，今明兩天會先完成3站，有需要的民眾可打1922由衛生局安排篩檢。

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鄭文燦指出，目前居家隔離人數上升較多的是桃園、蘆竹、龜山，由於這3個行政區跟雙北往來比較密切，確診個案很多都是跟雙北有旅遊史、接觸史或活動史，區公所要多宣導，不做任何跨縣市的家庭拜訪跟交流。

鄭文燦提到，這一波疫情確診人數已經超過千人，雖然震央在雙北，但已經蔓延到各縣市，桃園市的確診個案也略有提升，因此在防疫準備上必須提升等級，用準三級的定位仍然有很多地方需要採用嚴格標準，將由生局、經發局、警察局、新聞處組成聯合稽查小組，嚴格落實稽查，讓民眾瞭解「出門就要戴口罩」；另外，要宣導不外出、不聚餐、不辦家庭聚會、盡量減少活動，尤其是跨縣市的活動；會造成人潮聚集的場所在5月底前盡量關閉，讓人流、人潮減少。

另外，因應社區篩檢需求，鄭文燦表示，衛生局規劃在全市設置30個社區篩檢站，今、明兩天會完成3站，加上11家責任醫院也設有篩檢站，由衛生局及基層醫療院所支援，提醒如果有症狀或者有雙北旅遊史的民眾，都可以打1922，由衛生局安排到適當處所篩檢，每一個篩檢站約有200個人左右的篩檢量，後續檢驗中心也會安排好，讓桃園社區篩檢能量提升。

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