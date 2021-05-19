護理師老婆「半夜狂盯手機」！真相尪超心疼　萬人全流淚

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雖然老婆平常上班就不輕鬆，但因近期疫情升溫導致工作量變大，「而最近因爲少數人疏於防疫或隱瞞，導致現在疫情的大爆發！知道嗎？我的老婆現在還沒回到家！！還沒回到家！！不知道幾點才能回到家？！」
不僅如此，他還指出老婆常常在半夜或休假時還得死盯著公司手機，就怕有突發狀況，根本無法好好休息，「更別說因為停課，兩個小孩只能拜託阿嬤，在淚眼奪眶十八相送接回鄉下避難的場景有多心酸...」。原PO感嘆，原本最安全的台灣現在淪陷了，卻從沒聽過老婆一句抱怨，「但緊張的高壓跟身心的疲累是毫無掩飾也無法掩飾....做好防疫戴上口罩告知行徑其實不難，敬所有醫護人員防疫團隊，您們真的辛苦！有您們真好！」
貼文一曝光，至今已有超過1.4萬人按讚，不少網友也紛紛感動直喊「我們家三個小孩分居不同醫院工作，爸媽雖然很擔心，卻是我們強而有力的後盾」、「感謝所有醫護人員的付出及其家屬的體恤！加油！辛苦了」、「第一線的人員們，辛苦了！加油！身為另一半的你們，也著實不容易」、「您老婆辛苦了！單純看你的敘述，覺得她真的好辛苦！不管是不是疫情期間！」
但也有網友表示，「欸不對，停課的意義就是降低接觸的風險，怎麼還把孩子帶回鄉下啊？」、「你老婆辛苦了！可是你自己也要想一想能幫你老婆做什麼，不要連洗碗筷都要你老婆，做早餐也要你老婆，複習作業、整理書包這些小事也要你老婆！」（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。