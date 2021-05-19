盡力了！垃圾車隊員「人體看板」宣導戴口罩 眾暖喊感謝
中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增267例新冠肺炎（COVID-19）本土病例，且全國都進入防疫第三級警戒。本土疫情持續延燒，各類防疫相關的衛教資訊，不光是在網路上宣導，如何落地深入坊間鄰里也很重要。就有位台中市環保局的員工將呼籲民眾戴口罩的標語，別在自己身上，用人體當作宣導看板，隨垃圾車巡遊大街小巷，直呼「我們真的盡力了～」讓網友好感動。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 14:30:12
有位台中市環保局的員工，在臉書社團《大里人聊天室》發文表示，「我們真的盡力了，用人體來當宣導看板，還真的需要大家的配合戴口罩～戴口罩～戴口罩」。
而從原PO分享的照片可以看見，他將「倒垃圾時請戴口罩，並保持1公尺社交距離」的標語，用夾子夾在自己的背心上，讓防疫資訊隨垃圾車一起即時不間斷地提醒民眾，尤其在全國都進入三級警戒，全民減少不必要外出的現在，倒垃圾確實成了容易忽略的群聚破口，值得注意。
網友紛紛在底下留言回覆說，「辛苦了」、「非常感謝你們」、「辛苦了，大家都要一起努力」、「昨傍晚倒垃圾還是有鄰居阿姨婆婆媽媽沒戴口罩...我盡我的責任禮貌提醒她」、「希望大家勇敢提醒對方要戴口罩出門」、「辛苦了，有您們真好」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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