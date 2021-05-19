新垣結衣閃婚星野源！網友崩潰洗版：比疫情更打擊到我了
日本女星新垣結衣閃婚星野源，消息一出立即登上日本推特最熱門關鍵字，甚至擠下新冠肺炎疫情相關新聞。有「國民老婆」之稱的新垣結衣假戲真做，嫁給《月薪嬌妻》的合作男演員星野源，震驚外界，讓許多網友紛紛直呼崩潰，在PTT大舉洗版。
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 15:50:16｜2021-05-19 15:50:47
新垣結衣也在個人官方網站發表聲明，「在如此艱難的時刻，對於私人事務打擾大家感到非常抱歉，但我想報告，我，新垣結衣，決定嫁給星野源」。 除了宣布結婚外，新垣結衣還透露將與「LesPros Entertainment」經紀公司結束個人合約，但仍會以不同方式繼續合作。新垣結衣最後也提到，「希望新型冠狀病毒的傳播盡快結束，祝您的家人，朋友，所有人和其他人在身心上都安全健康。」 消息一出立即有網友轉貼相關消息到PTT，大家紛紛在底下留言回覆說，「崩潰」、「傻眼」、「這世界要毀滅了」、「難怪演的這麼好，原來都是真的」、「這比疫情還震撼」、「2021真是夠了」、「日本要炎上了」、「缺水缺電疫情爆發我都忍了，現在還來個結衣出嫁」、「哭暈在廁所」、「無心上班了」。（編輯：倪浩軒）
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