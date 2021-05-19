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麥當勞買「這杯」一喝秒哭！理由饕客認了：半夜都想落淚

▲網友分享自己去買麥當勞蜂蜜奶茶後，喝一口就突然有想哭的感覺，其理由引發熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己去買麥當勞蜂蜜奶茶後，喝一口就突然有想哭的感覺，其理由引發熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 16:11:55｜2021-05-19 16:53:46

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往消費，不過因應市場的需求及變動，時常會停售特定商品，引發討論。近日，就有網友分享自己去麥當勞買了一杯飲品來喝，結果沒想到一喝卻有想哭的感覺，理由曝光後，引發共鳴。

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原PO在「Dcard」貼文指出「今天去麥當勞買了新品蜂蜜奶茶，嗚嗚喝完之後突然好懷念焦糖奶茶，請問有可能會回歸嗎....真的好想喝QQ」事實上，麥當勞這款新品「蜂蜜奶茶」是與「蜜蜂工坊」合作推出的最新產品，才剛開賣不到一個月，吸引不少常客買來嚐鮮。

▲原來想哭的感覺在於，原PO認為最好喝的奶茶仍然屬於已經停賣的「焦糖奶茶」引發不少共鳴。。（圖／取自「還我焦糖奶茶」自救會粉專）
▲原來想哭的感覺在於，原PO認為最好喝的奶茶仍然屬於已經停賣的「焦糖奶茶」，引發不少共鳴。（圖／取自「還我焦糖奶茶」自救會粉專）
貼文一出，網友紛紛回應「喔不....我的焦糖奶茶」、「麥當勞停賣最可惜產品沒有之一」、「焦糖奶茶爆炸好喝QQ」、「每幾個月就要懷念一次焦糖冰奶茶」、「焦糖冰奶茶不知不覺也離開我們兩年了呢....跪求回歸」、「焦奶的離開根本惡夢一場」、「半夜想到焦糖奶茶都會想流淚了」、「我常常半夜還是會想起焦糖冰奶茶，難受」。

而網友敲碗回歸的麥當勞「焦糖奶茶」，實際上在2018年的3月份就已經下架不販售，當時就掀起一陣熱議，如今即便顧客再買新款奶茶品嚐，仍舊會想起當年那款「麥當勞神飲」，可見焦糖奶茶的好喝程度，已經深深烙印在顧客心中，成為無可超越的速食店神級飲品。（編輯：張嘉哲）

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