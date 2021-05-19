  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

鮪魚吐司被加1配料！她驚：沒玉米罐頭嗎　掀開讓網崩潰

▲有網友到早餐店買鮪魚吐司，卻發現裡頭竟有「魔鬼級配料」。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲有網友到早餐店買鮪魚吐司，卻發現裡頭竟有「魔鬼級配料」。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-19 16:17:02

早餐是一天活力的開始，而台灣的早餐的選擇也非常多元豐富，例如有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等。近日，就有網友到早餐店拿早餐，發現店員正在做她點的鮪魚吐司，結果回家看到裡面有「魔鬼級配料」，讓她相當崩潰，網友們也傻眼直呼「真的會瘋掉！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，自己早上打電話去訂早餐，到早餐店時還沒開始做，於是就在一旁看店員做自己點的鮪魚三明治。她回到家後，卻覺得鮪魚吐司越看越不對勁，這時才發現裡頭竟有「三色豆」，讓她看了立馬崩潰，也忍不住質疑「玉米罐頭缺貨了嗎？」

▲原PO看著鮪魚吐司越看越不對勁，才發現裡頭竟有三色豆。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO看著鮪魚吐司越看越不對勁，才發現裡頭竟有三色豆。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛哭喊，「天啊！瘋掉」、「我會有點不爽，不想浪費食物，但三色豆麻煩先不要」、「要是我拿到這個絕對不會吃」、「店員要換要先說啊，我寧願餓死也不吃這食物」、「看起來完全沒食慾」、「三色豆才不是食物」、「第一次看到⋯⋯⋯」、「三種東西就是給我分開，不准給我在一起」、「鮪魚加玉米加洋蔥就已經小扣分了，還給我三色豆」。

不過，也有部分的人認為很好吃，「只有我覺得看起來很好吃嗎」、「看起來挺營養的啊」、「我不排斥三色豆，反而覺得好吃」、「這看起來好好吃」、「如果出現在馬鈴薯蛋沙拉裡面就可以」。對此，原PO也補充「我有買馬鈴薯沙拉，但裡面沒有三色豆，反而出現在吐司裡」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
80.65%19.35%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.48%11.52%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
94.96%5.04%
2021-05-17-2021-05-19
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀