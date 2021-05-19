鮪魚吐司被加1配料！她驚：沒玉米罐頭嗎 掀開讓網崩潰
早餐是一天活力的開始，而台灣的早餐的選擇也非常多元豐富，例如有傳統早餐店、西式早餐店以及特色早午餐店等。近日，就有網友到早餐店拿早餐，發現店員正在做她點的鮪魚吐司，結果回家看到裡面有「魔鬼級配料」，讓她相當崩潰，網友們也傻眼直呼「真的會瘋掉！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-19 16:17:02
原PO在《Dcard》表示，自己早上打電話去訂早餐，到早餐店時還沒開始做，於是就在一旁看店員做自己點的鮪魚三明治。她回到家後，卻覺得鮪魚吐司越看越不對勁，這時才發現裡頭竟有「三色豆」，讓她看了立馬崩潰，也忍不住質疑「玉米罐頭缺貨了嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛哭喊，「天啊！瘋掉」、「我會有點不爽，不想浪費食物，但三色豆麻煩先不要」、「要是我拿到這個絕對不會吃」、「店員要換要先說啊，我寧願餓死也不吃這食物」、「看起來完全沒食慾」、「三色豆才不是食物」、「第一次看到⋯⋯⋯」、「三種東西就是給我分開，不准給我在一起」、「鮪魚加玉米加洋蔥就已經小扣分了，還給我三色豆」。
不過，也有部分的人認為很好吃，「只有我覺得看起來很好吃嗎」、「看起來挺營養的啊」、「我不排斥三色豆，反而覺得好吃」、「這看起來好好吃」、「如果出現在馬鈴薯蛋沙拉裡面就可以」。對此，原PO也補充「我有買馬鈴薯沙拉，但裡面沒有三色豆，反而出現在吐司裡」。（編輯：許智超）