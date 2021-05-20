房市／三民市區這幾路段透天800萬內

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信義房屋大昌覺民店專員陳易志表示，三民區發展早，人口密集，無論學區、生活機能都很完備，未來又有捷運黃線行經，因此，以透天產品為例，正路、正街上因土地成交單價較高，多落在50至80萬間，透天總價相對高；但如大昌、陽明、鼎山、建工等商圈的巷弄內透天，由於巷弄內土地每坪價格落在25至40多萬左右，若是屋齡30至50年，地坪15至22坪的中古透天，總價僅約550至880萬之間。不過，也因屋齡相對偏高，購屋後視需求，另需花費30至300萬不等的裝修費用。
陳易志觀察，由於透天所需準備的現金需要較為充足，包括購屋頭期款、裝潢費用等，年紀較輕的購屋族群可能較有負擔，但南部中壯齡買方對土地持分較大的透天物件仍較為偏愛，認為「有土斯有財」，使這類物件交易量一向持穩，買方主要以有一定經濟能力者，或是換屋族居多，且多半有地緣性，例如工作地點在三民區附近，或老家就在三民區。
針對買方想購買總價較親民的透天，裝潢整理後再入住，陳易志也建議，首先，盡量選擇巷弄寬度4米以上，進出較方便，物件相對較能保值；其次，盡量鎖定原始屋況的物件，較能清楚用肉眼看出屋況是否有瑕疵，也較能判斷有哪些地方需要再修繕、整理，避免後續衍生困擾甚至爭議。