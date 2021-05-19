  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

保留醫療量能　鄭文燦：暫緩非必要與非急迫診療項目

▲鄭文燦要求市內11家責任醫院保留醫療量能，暫緩非必要性的診療項目，為防疫提前做好部署。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦要求市內11家責任醫院保留醫療量能，暫緩非必要性的診療項目，為防疫提前做好部署。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-19 19:19:48

桃園市長鄭文燦今（19）日下午主持「桃園市急救責任醫院區域聯防討論會議」時表示，今日會議達成三項決議，包括：下一批疫苗醫護及防疫人員優先施打、規劃30處社區篩檢站以及採檢以預約方式進行。同時他也要求市內11家責任醫院保留醫療量能，暫緩非必要性的診療項目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦表示，除了下一批疫苗將由醫護人員優先施打外，並將規劃在停車場、廣場、體育場或公園等空曠空間增設約30處社區篩檢站，目前優先規劃4處，由11家責任醫院、地區衛生所及基層診所等醫護人員支援人力，以維護11家責任醫院的採檢及醫療量能。第三，採檢以預約方式進行，民眾如具有雙北旅遊史、接觸史或有疑似症狀，經撥打1922專線後由衛生局人員安排定時、定點採檢，透過分流機制減少民眾等待時間，也降低醫院採檢負擔。

鄭文燦指出，近日雙北確診病例劇增，桃園11家責任醫院也支援雙北確診病患的收治，市府將依病人治療的急迫性需求進行輕重症患者的分類與分流，將輕症患者優先移至集中檢疫所進行診療，讓醫療營運降載、保留醫療量能，也會暫緩包括健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等非必要性、非急迫性的診療項目，也暫停國際醫療服務、通訊醫療或視訊醫療，減少醫院負擔；衛生局也將協助各醫院盤點空病床數，將一般病床轉型為防疫專責病床，擴大醫療能量。

鄭文燦表示，今日下午中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第三級疫情警戒，除民眾外出時須全程佩戴口罩，並應停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。鄭文燦強調，戴口罩是保護自己也是保護別人，市府將嚴格稽查要求民眾落實外出戴口罩的措施，也呼籲民眾減少外出、減少聚餐、減少人跟人接觸的風險，共同做好防疫措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
79.92%20.08%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.58%11.42%
2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

要，要開罰
不用，不需要開罰
95.18%4.82%
2021-05-17-2021-05-19
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀