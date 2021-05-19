新垣結衣拋婚訊！日網狂刷「女神死會效應」哀嚎：股市GG

日本「國民老婆」新垣結衣今（19日）無預警公佈結婚喜訊，而老公正是與她在日劇《月薪嬌妻》中飾演夫妻的星野源，消息一出立即登上日本推特最熱門關鍵字，甚至擠下新冠肺炎疫情相關新聞，推特網友們更紛紛盤歷年來日本女神們宣布死會後股市大跌的現象，紛紛崩潰表示恐怕明天日本股市要被重挫了。

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新垣結衣今日在個人官方網站發表聲明，「在如此艱難的時刻，對於私人事務打擾大家感到非常抱歉，但我想報告，我，新垣結衣，決定嫁給星野源」，除了宣布結婚外，新垣結衣還透露將與「LesPros Entertainment」經紀公司結束個人合約，但仍會以不同方式繼續合作。新垣結衣最後也提到，「希望新型冠狀病毒的傳播盡快結束，祝您的家人，朋友，所有人和其他人在身心上都安全健康」。

▲劇中，新垣結衣（左）跟星野源主張男女平等，家事共同分擔。（圖／官方Twitter）

消息曝光讓台灣許多鄉民紛紛崩潰表示「缺水缺電疫情爆發我都忍了，現在還來個結衣出嫁」、「哭暈在廁所」、「難怪演的這麼好，原來都是真的」，而日本推特更是盤點心目中男神、女神結婚後日股恰好重挫的紀錄，例如北川景子結婚跌了479點、福山雅治結婚跌了714點，石原聰美宣布婚訊當天東京證券交易所甚至剛好爆發系統故障的意外，儘管其中巧合成份多於實際因素，如今《月薪嬌妻》CP成真，不少日本網友也笑虧明天日股要崩盤GG了。（編輯：楊智傑）