上海人口爆多「為何能防疫成功」？在地台人一圖抖出關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中就有一名當地台人回應，表示去年疫情爆發初期，所有進入上海的人含中國境內，全部強制居家隔離14天，且明文規定所有外省市員工不必立即復工，公司不得算曠工，內部也會通知鼓勵員工在家辦公，且外省市員工不用回上海，社交群組內亦強制每日回報體溫。另外，醫院停止非必要手術，所有住院患者必須做肺部CT，所有娛樂設施亦立即關閉。
中期部分，外國進入上海都需強制在防疫旅館隔離14天，入境也必須持核酸檢測報告，「同時已有健康碼，同時百度地圖，即時更新患者足跡，百度可以立刻查詢各省到各市的染疫情況，進入所有公共場所實名登記，且需要出示綠碼」。另外，國際線航班航空公司飛一個國家限制一周一班，若有確診患者則停飛一周，出現3人以上則該家航空公司禁飛，復航則需申請。
後期部分，他指出上海約於1月左右，開始對上海各區進行過一輪，幾乎是普篩的核酸篩查，當時醫護人員、防疫旅館員工已全面施打疫苗，當地居民則全面免費施打疫苗，包含外來務工人員，航空公司若保持1個月不出現確診者，就可改成一周兩班。原PO最後也曬出手機截圖，表示每天都會看到手機APP通知本土確診個案，以及確診者足跡，「我去年回台灣過年後，3月回海大觀察是這樣啦」。
由於近期台灣本土疫情延燒，為加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級，請全國民眾持續落實遵循並配合現行三級警戒管制措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。