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桃市擴大採檢量能　有接觸活動史加有症狀可預約篩檢

▲鄭文燦表示，除原有11家責任醫院篩檢站，市府另增4處社區篩檢站，總計15處篩檢站每日最高可到4500人的篩檢量能。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，除原有11家責任醫院篩檢站，市府另增4處社區篩檢站，總計15處篩檢站每日最高可到4500人的篩檢量能。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-20 14:10:03

桃園市政府為了因應防疫升級警戒，市長鄭文燦今（20）日主持防疫會議表示，採檢條件是要有接觸活動史加上症狀者，透過1922由衛生局安排篩檢時間及地點，如果只有接觸活動史而沒有症狀的在家隔離14天就可以了，此外篩檢民眾健保卡也會另做註記30天管制，並需自主健康管理。

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鄭文燦表示，規劃擴大採檢方案，除原有11家責任醫院篩檢站，市府另增設4處社區篩檢站，總計15處篩檢站每日最高可到4500人的篩檢量能。他並表示，這次疫情雖然雙北是震央，但桃園確診案例也有微幅增加，因此需採取精準疫調，追查足跡，感謝市府各單位協助疫調作業，也呼籲民眾減少外出、減少群聚、減少到跨縣市的交流，即使是家裡拜訪也要避免，待在家裡就是最好的保護自己、保護家人最好的防疫方式。

鄭文燦提到，目前全市11家責任醫院，非必要的醫療全面停止，包括健檢、美容、復健、國際醫療等，降載後空出來的空間，初步統計可增加700多床的專責病床；另外市府也積極協助中央集中檢疫，目前桃園市有5個集中檢疫所，其中1處做為輕症隔離處所，至於防疫旅館部份，桃園市現有18家防疫旅館，預定再增加4家，共計22家，加上支援機組員的檢疫旅館3家，桃園防疫旅館會到達25家。他重申，專責病床、集中檢疫所的隔離醫療站，及防疫旅館增加，是為了因應將來如有社區感染數字增加時候的準備。

鄭文燦指出，擴大採檢方案市府這2天增設包括桃園、中壢、龍潭、楊梅4個篩檢站，今晚可全部定位，目前全市11家責任醫院跟社區篩檢站總共有15家篩檢站，每一家可以提供最多每日300人採檢，1天的能量就是3000至4500人，採檢量視疫情狀況調整。

鄭文燦強調，社區採檢站原則上需透過1922專線預約安排，減少混亂，也節省時間，採檢的條件是要有接觸活動史加上有症狀，若只有接觸活動史而沒有症狀者，在家隔離14天就可以了；之所以限制篩檢條件主要是要保留能量、精準防疫，經過採檢的民眾，健保卡會註記30天管制，要做自主健康管理。

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