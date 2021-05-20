桃市擴大採檢量能　有接觸活動史加有症狀可預約篩檢

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鄭文燦提到，目前全市11家責任醫院，非必要的醫療全面停止，包括健檢、美容、復健、國際醫療等，降載後空出來的空間，初步統計可增加700多床的專責病床；另外市府也積極協助中央集中檢疫，目前桃園市有5個集中檢疫所，其中1處做為輕症隔離處所，至於防疫旅館部份，桃園市現有18家防疫旅館，預定再增加4家，共計22家，加上支援機組員的檢疫旅館3家，桃園防疫旅館會到達25家。他重申，專責病床、集中檢疫所的隔離醫療站，及防疫旅館增加，是為了因應將來如有社區感染數字增加時候的準備。
鄭文燦指出，擴大採檢方案市府這2天增設包括桃園、中壢、龍潭、楊梅4個篩檢站，今晚可全部定位，目前全市11家責任醫院跟社區篩檢站總共有15家篩檢站，每一家可以提供最多每日300人採檢，1天的能量就是3000至4500人，採檢量視疫情狀況調整。
鄭文燦強調，社區採檢站原則上需透過1922專線預約安排，減少混亂，也節省時間，採檢的條件是要有接觸活動史加上有症狀，若只有接觸活動史而沒有症狀者，在家隔離14天就可以了；之所以限制篩檢條件主要是要保留能量、精準防疫，經過採檢的民眾，健保卡會註記30天管制，要做自主健康管理。